mar 26 aprile 2022 "I RITUALI DEI TEOFILANTROPI" DOMANI A PALAZZO PASSIONEI

– Il pensiero all’origine della Rivoluzione Francese riscoperto dall’opera

curata da Antonio Cecere e Marco Rocchi –

Sarà presentato alle ore 15 di mercoledì 27 aprile a Palazzo Passionei in Via Valerio, 9 Urbino,

sede della Fondazione Carlo e Marise Bo, il volume “I rituali dei teofilantropi” (Bonanno, 2022).

L’opera curata da Antonio Cecere con prefazione di Dino Mengozzi e la traduzione italiana di

Sabrina Carli contiene i saggi di Enrica Veterani, Antonio Cecere e Marco Rocchi, che

interverranno dopo il saluto del Magnifico Rettore Giorgio Calcagnini.

“L’ipotesi di questo libro è intrigante” afferma Dino Mengozzi nella sua introduzione “offrire al

lettore italiano un testo mai tradotto della Teofilantropia, forse il maggiore culto civico – insieme al

culto dell’Essere Supremo – inaugurato dalla Rivoluzione francese. Ricostruire poi intorno al testo,

per garantirne la piena intelligibilità, il contesto storico in cui è maturato, i contenuti morali e

religiosi, il lascito ereditario nella storia delle idee. Traggono spunto di qui le riflessioni di Antonio

Cecere, Marco Rocchi, Enrica Veterani, grazie anche a Sabrina Carli per la traduzione dell’opuscolo

dal francese, che offrono un contributo originale alla conoscenza di una pagina di storia dei culti

civici, con cui la nostra modernità non ha smesso di fare i conti. Questo lavoro canalizza i due piani

su cui i teofilantropi pensarono di dover agire: l’invenzione di nuovi rituali, come momento di

rottura con la religiosità delle gerarchie della chiesa cattolica in una ricerca di sacralità, collettiva e di

singoli; e la rifondazione della morale come presupposto di ogni riforma politica.

