(AGENPARL) – mer 18 maggio 2022 RIPARTONO LE SELEZIONI ITALIANE DEL “SANREMO MUSIC AWARDS”: DAI CENTRI COMMERCIALI ALLE PIAZZE ALLA RICERCA DI TALENTI.

Dopo il successo a Cuba la nota Kermesse musicale dei “Sanremo Music Awards” riparte programmando selezioni in tutta Italia in preparazione delle tappe estere in inverno.

Dopo 2 anni di fermo ricominciano le selezioni del “Sanremo Music Awards” su tutto il territorio italiano alla ricerca di nuovi talenti da proporre alle tappe estere della manifestazione.

Le tappe previste, oltre alla ormai consueta tappa cubana (all’Habana), sono Messico, Colombia, Porto Rico, Giamaica, Svizzera, Australia e altre in gestazione.

Il Sanremo Music Awards prevede l’esibizione, con relativa consegna di Premi (Awards), a due categorie di Artisti: I Big e gli Emergenti.

Gli emergenti vengono selezionati sia nelle selezioni italiane che nelle tappe estere, e in ogni manifestazione che viene organizzata all’estero la Presidenza del Festival sceglie i “Campioni” da portare.

Dal 2001 fino ad oggi sono stati molti gli Artisti che sono stati premiati; Tra i Big Lucio Dalla, Antonello Venditti, Riccardo Fogli, Matia Bazar, Marco Masini, Francesco Baccini, Albano, Toto Cotugno, Enrico Ruggeri, Riccardo Cocciante, Gatto Panceri, Sarah Jane Morris, Paul Young, Alan Sorrenti, Walter Nudo, Josè Luis Cortes, Haila Maria Mompiè, Tony Esposito, Rockets, Ricky Portera, Spagna e tanti altri…

Tra i giovani la lista sarebbe interminabile e tale lista prosegue con il proseguire delle manifestazioni nel mondo.

Nelle prossime tappe il Sanremo Music Awards proporrà dei duetti sia tra i Big che tra gli emergenti e a seguire anche la pubblicazione dei brani su tutti i web store del mondo.

Naturalmente, come sempre, ogni anno si pubblica la Compilation del Sanremo Music Awards dove vengono inseriti tutti i brani premiati nella finale italiana e in quelle estere dell’anno in corso.

Alla fine del mese di Maggio è prevista la Compilation del “Sanremo Music Awards Cuba” con la pubblicazione di tutti i brani vincitori della manifestazione cubana e anche degli ospiti presenti al Teatro Nacional dell’Habana.

Il sito del Sanremo Music Awards dove scaricare il Regolamento e la Scheda di Partecipazione alle selezioni italiane è: sanremomusicawards.altervista.org

I responsabili delle selezioni italiane sono: Nicola Convertino (Patron del Sanremo Music Awards) – Flavio Ferrari (Responsabile delle relazioni estere) – Enzo Longobardi (Responsabile Generale delle selezioni italiane).

🔊 Listen to this