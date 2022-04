(AGENPARL) – gio 28 aprile 2022 Comune di Gualdo

Tadino

Pubblicato sul sito del Comune l’Avviso pubblico finalizzato

all’individuazione di soggetti del terzo settore per co-progettazione ed

attuazione relativo all’avviso del ministero dell’interno pubblicato in

data 25 marzo 2022 – avviso della procedura per il finanziamento di

nuovi progetti sai, tipologia accoglienza di carattere ordinario

IL SAI è un sistema di accoglienza e di integrazione, promosso dal Ministero

dell’Interno e dagli Enti Locali, che offre ai richiedenti asilo, ai rifugiati e ai

titolari di protezione umanitaria, nei limiti della disponibilità, supporto di tipo

alloggiativo e aiuto nell’avvio di un percorso di integrazione sul territorio

nazionale, grazie alla presenza di figure professionali ad hoc (operatori sociali,

assistenti sociali, avvocati e operatori legali, psicologi, mediatori culturali).

L’Avviso è finalizzato all’individuazione del/i partner con cui avviare la co-

progettazione e, in caso di ammissione del progetto al finanziamento

ministeriale, l’ente attuatore di un SAI a Gualdo Tadino in favore di 25

beneficiari appartenenti a nuclei familiari anche monoparentali formati da

immigrati ordinari con particolare riferimento all’emergenza ucraina.

