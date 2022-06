(AGENPARL) – ven 10 giugno 2022 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 10 giugno 2022

comunicato stampa

IMU: si avvicina la scadenza della prima rata dell’imposta municipale per l’anno 2022

Si avvicina la scadenza – prevista entro il prossimo 16 giugno – per la prima rata dell’imposta IMU anno 2022. Il versamento è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.

Come noto per il 2022 restano valide le aliquote e le detrazioni relative all’anno 2020, approvate con delibera di Consiglio del 2020, e consultabili alla pagina del portale comunale al seguente link https://www.comune.rimini.it/documenti/atti-normativi/aliquote-e-detrazioni-imu.

Si informa che in data 31 maggio 2022 sono stati approvati, con delibera, i nuovi valori di riferimento per le Aree Edificabili, consultabili al seguente link: https://www.comune.rimini.it/servizi/tributi-e-finanze/valutazione-su-aree-fabbricabili-terreni-agricoli-immobili-inagibili-ed

Maggiori informazioni e dettagli sono disponibili alla pagina web del portale comunale https://www.comune.rimini.it/servizi/tributi-e-finanze/imposta-municipale-propria-imu. Allo stesso indirizzo è disponibile anche un programma di “calcolo on-line” che permette di determinare gli importi da versare e di stampare direttamente i modelli F24 compilati con i dati necessari per il versamento.

