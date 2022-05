(AGENPARL) – ven 13 maggio 2022 Il Comune di Montelupo cerca sponsor disposti a sostenere la realizzazione degli eventi e delle iniziative

Pubblicato un bando la cui prima scadenza è fissata per il 31 maggio

Un ricco calendario di iniziative che di fatto è iniziato con Montelupo in Fiore – manifestazione che ha riscosso un ottimo successo di pubblico, la scorsa domenica – e che proseguirà fino a Natale.

Una proposta variegata che raccoglie le idee e gli spunti di tanti soggetti del territorio che vede in Cèramica OFF, in Fool Park, lo street food a settembre, le iniziative nel Borgo e il Natale ad Arte.

«Di cultura si mangia, eccome. Eventi di qualità, attenzione ai dettagli e a tutte le fasce della popolazione permettono di creare un indotto che è un balsamo per il nostro tessuto economico, per i nostri ceramisti che hanno modo di allargare il loro raggio di azione e per i nostri commercianti che in questi mesi hanno pagato un costo altissimo.

Da qui scaturisce l’idea di prevedere un calendario fittissimo di iniziative (disponibile da inizio anno sul nostro sito) pensando a tutte le età dei nostri cittadini: spettacoli per bambini, concerti per i giovani, iniziative di animazione in centro, mostre ed eventi di alta qualità in grado di attirare un pubblico specializzato proveniente da tutta Italia.

Nel contempo ci stiamo impegnando a valorizzare i luoghi della città: il centro storico, la Fornace del Museo e il bellissimo parco dell’Ambrogiana, nella speranza di poter presto tornare ad aprire le porte della Villa Medicea», spiega il sindaco Masetti.

Un progetto ambizioso e impegnativo per un comune delle dimensioni di Montelupo, per realizzare le diverse attività da tempo l’Amministrazione comunale ha avviato un’attività di Fund Raising che si fonda prevalentemente sulla partecipazione a bandi di soggetti pubblici e privati.

È stato anche deciso di aprire la possibilità a aziende, imprenditori, istituti di credito di sostenere gli eventi attraverso un bando di sponsorizzazione.

Il bando è disponibile sul sito del Comune e prevede una prima scadenza del 31 maggio che sarà successivamente rinnovata. La possibilità di contribuire è ampia e ciascun soggetto può farlo nella misura che ritiene più opportuna in base alle risorse disponibili, scegliendo se essere inserzionista, sponsor o main sponsor, con diversi livelli di visibilità.

Inoltre nelle scorse settimane è partita una lettera a firma del sindaco rivolta ad alcune realtà imprenditoriali e commerciali del territorio che nei prossimi giorni saranno contattate telefonicamente.

Il bado è consultabile al seguente link: https://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/scheda-prodotto/avviso-per-la-ricerca-di-sponsorizzazioni-a-sostegno-degli-eventi-organizzati-dal-comune-nel-2022/

Il piano è consultabile al seguente link: https://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/aree-tematiche/eventi/calendario-eventi-2022/

Dott.ssa Silvia Lami

Comunicazione e Servizi di supporto

