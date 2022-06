(AGENPARL) – mar 07 giugno 2022 Venerdì 10 e 24 giugno 2022 operatori di vari enti del territorio (Servizi Sociali, Centro per l’Impiego, Agenzie formative astigiane) e cittadini si ritroveranno al Polo Universitario Rita Levi Montalcini – UniAstiss per due mattinate di full immersion nel mondo della disabilità sensoriale.

Organizzate nell’ambito del progetto “Inclusione generativa”, finanziato dalla fondazione CRT e promosso dal Comune di Asti in qualità di capofila di un nutrito numero di partners con la finalità la costruire prassi innovative di “inserimento lavorativo efficace” delle persone con disabilità., le due giornate formative sono state pensate per dare strumenti pratici a cittadini, operatori, aziende per accogliere ed includere nei propri contesti di lavoro persone con disabilità sensoriali.

Di seguito il programma delle due mattinate:



VENERDI’ 10 GIUGNO 2022

Ore 9,00-12,30

“RICORDIAMOCI DI VEDERE…NON SOLO CON GLI OCCHI!”

Consigli utili per conoscere ed affrontare la disabilità visiva

Relatori: Renata SORBA – Presidente APRI Asti e Mario ALCIATI – Presidente UICI sezione di Asti

VENERDI’ 24 GIUGNO 2022

Ore 9,00-13,00

“COMUNICARE OLTRE LE PAROLE”

Strumenti efficaci per accogliere ed includere le persone sorde

Relatore: Enrico DOLZA – Direttore Istituto Sordi di Torino

E’ offerta la possibilità di partecipare a distanza e verrà rilasciato attestato di presenza.

Asti, 7 giugno 2022

