(AGENPARL) – gio 19 maggio 2022 Conselice, 19 maggio 2022

Conselice: il giornalista Paolo Berizzi

nel mirino di CasaPound, la solidarietà dei fondatori

dell’Osservatorio sulla libertà di stampa

«L’insistenza degli estremisti deve sollecitare le istituzioni a prese di posizione inequivocabili»

Il comitato dei fondatori dell’Osservatorio sulla libertà di stampa, composto dal Comune

di Conselice, dalla Federazione nazionale stampa italiana (Fnsi) e dall’Associazione

della stampa Emilia-Romagna (Aser) esprime la massima solidarietà al giornalista e

inviato speciale di Repubblica Paolo Berizzi, ancora una volta nel mirino di neofascisti.

«Contro di lui sui social si è scatenato il dirigente di CasaPound Veneto. Il nuovo

attacco conferma quanto abbiano colto nel segno le approfondite inchieste condotte

negli anni da Berizzi, che hanno consentito di portare alla luce la diffusa presenza in

Italia di gruppi organizzati di neofascisti e neonazisti. Paolo Berizzi, già costretto a

vivere sotto scorta per le ripetute minacce, di certo non si fermerà di fronte ai nuovi

attacchi, ma l’insistenza degli estremisti deve sollecitare le istituzioni a prese di

posizione chiare e inequivocabili. Da parte sua, il comitato dei fondatori

dell’Osservatorio della libertà di stampa non può che ribadire la massima stima e fiducia

nei confronti di Berizzi, ringraziandolo ancora per aver accettato con disponibilità e

entusiasmo l’incarico di presidente dell’Osservatorio».

🔊 Listen to this