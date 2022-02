(AGENPARL) – mer 23 febbraio 2022 FONDI AI COMUNI PER PROGETTI DI RILANCIO TERRITORIALE

CON IL PNRR E LE RISORSE EUROPEE.

VILLANI (M5S): “PER L’AGRO NOCERINO SARNESE IN ARRIVO CIRCA 540 MILA EURO”

“Al via la ripartizione del ‘Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale’, per l’Agro Nocerino Sarnese arrivano circa 540 mila euro e altri 500 mila euro per la Provincia di Salerno. Ho segnalato l’occasione ai sindaci in quanto si tratta di un supporto economico e fattivo prezioso per sfruttare i fondi del PNRR e altre risorse europee per realizzare progetti rivolti alla comunità”: così la Deputata del MoVimento 5 Stelle, Virginia Villani sui Fondi messi a disposizione dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale.

On. Virginia VILLANI