dom 08 agosto 2021 Comuni: Gelmini, sono spina dorsale del Paese, Stato in debito verso di loro

”I Comuni sono la spina dorsale del Paese, il presidio di prossimità dello Stato, l’ente più vicino ai cittadini. E sono anche un segno tangibile e vivente della nostra storia millenaria, del nostro essere Comunità civile pur nelle differenze”.

Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, intervenendo al Giubileo dei Comuni 2021, in corso a Teramo.

“Sono 7.904 i Comuni italiani e voglio dire che, dopo l’anno e mezzo terribile che abbiamo trascorso sotto l’imperversare della pandemia, lo Stato è in debito verso ognuno di loro.

Specie verso i Comuni più piccoli che hanno pagato il prezzo più alto perché spesso isolati e lontani, e meno dotati di infrastrutture sanitarie.

La storia di questi ultimi decenni di sviluppo e trasformazione si è caratterizzata, in Italia ma anche nel resto del mondo, per un impetuoso inurbamento.

Eppure, nonostante questo fenomeno, in Italia ancora il 41% della popolazione italiana vive in città medio-piccole, contro il 31% della media europea.

L’Italia è dunque ancora una realtà policentrica: è una realtà che dobbiamo proteggere e tutelare.

Perché nei piccoli Comuni c’è la nostra storia, la nostra cultura, la nostra bellezza e c’è anche un pezzo del nostro futuro”.

Fabrizio Augimeri

