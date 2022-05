(AGENPARL) – sab 28 maggio 2022 Comunali: Mandelli (FI), a Monza con Allevi per proseguire buongoverno

“In vista delle prossime elezioni amministrative, anche a Monza stiamo portando avanti un importante confronto con i cittadini sul futuro della città e sulle prossime sfide che attendono il Paese, a partire dal PNRR. Forza Italia è in campo, al governo e nei territori, perché gli italiani possono avere le risposte che attendono dalle istituzioni”. Così il deputato monzese di Forza Italia Andrea Mandelli, al termine di un evento promosso dal partito a Monza con il coordinatore nazionale azzurro Antonio Tajani, il deputato e responsabile nazionale dei Dipartimenti Alessandro Cattaneo, gli assessori regionali Melania Rizzoli e Fabrizio Sala, e il capogruppo di Forza Italia al consiglio regionale lombardo Gianluca Comazzi. “Lavoriamo affinché le risorse europee in arrivo siano davvero un’occasione di ripartenza e di ripresa economica, sociale e culturale. Per non sprecare questa opportunità storica, anche per le nostre città, servono amministratori capaci e credibili. A Monza sosteniamo convintamente Dario Allevi, un sindaco che, con il suo buon governo, ha già dimostrato di saper fare”, conclude.

