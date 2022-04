(AGENPARL) – lun 25 aprile 2022 Ufficio Stampa

www.comune.sanseverinomarche.mc.it

COMUNICATO STAMPA N. 184 25 APRILE 2022

25 APRILE, I COMUNI DELLA PROVINCIA CELEBRANO 77ESIMO DELLA LIBERAZIONE

La Città di San Severino Marche ha ospitato le celebrazioni provinciali per il 77esimo

anniversario della Liberazione dal nazifascismo promosse dall’Amministrazione

comunale, dalla Prefettura di Macerata, dal Comitato provinciale di Macerata

dell’Anpi, dalla sezione Anpi “cap. Salvatore Valerio” e dall’Istituto Storico della

Resistenza e dell’Età Contemporanea di Macerata.

La festa del 25 aprile è coincisa, quest’anno, con l’inaugurazione dei restauri al

Monumento alla Resistenza realizzato nel 1965 dall’artista settempedano Arnaldo

Bellabarba.

Un lungo corteo, partito da piazza Del Popolo, ha sfilato per le vie del centro fino ad

arrivare davanti al monumento di viale Mazzini tornato a splendere di nuova luce

grazie alla lunga e laboriosa opera della bottega di restauro Mastro T di Emanuele

Ticà.

Qui si sono tenute le orazioni ufficiali alla presenza del Prefetto, del Questore, del

comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, del comandante della Compagnia

carabinieri di Tolentino, del comandante della locale stazione dell’Arma, del

comandante della Polizia Locale, dei rappresentanti del Corpo nazionale dei Vigili del

Fuoco, della Guardia di Finanza, dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova

Marche, dell’Aeronautica Militare Italiana e della Polizia Provinciale.

Presenti anche il presidente della Provincia di Macerata, i gonfaloni, i sindaci e i

rappresentanti di diversi Comuni del territorio, le associazioni combattentistiche e

d’arma, rappresentanti dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra,

dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, dell’Associazione Nazionale Carabinieri,

dell’Arma di Cavalleria, della Croce Rossa Italiana, del Cisom Corpo Italiano di

Soccorso dell’Ordine di Malta, della Protezione Civile e dell’Avis.

A prestare servizio per tutta la manifestazione il Corpo filarmonico bandistico

“Francesco Adriani” Città di San Severino Marche diretto dal maestro Vanni Belfiore.

Dopo la deposizione di una corona d’alloro al restaurato Monumento ai Caduti e un

saluto introduttivo da parte del primo cittadino settempedano, Rosa Piermattei, hanno

preso la parola, per spiegare il lavoro di recupero, Donella Bellabarba che ha tracciato

la storia di questo straordinario luogo della memoria per tutti i settempedani costruito

da suo zio, lo scultore Arnaldo Bellabarba, nel 20esimo anniversario della

Liberazione, e il restauratore Emanuele Ticè, titolare del laboratorio Mastro T.

A seguire l’intervento dei finanziatori con le voci di Orietta Minnucci del Sindacato

Pensionati Italiani Spi Cgil. Poi, in rappresentanza stavolta di tutte le organizzazioni

sindacali, quella di David Ballini della Cisl di Macerata.

Nella seconda parte nelle celebrazioni provinciali per il 25 Aprile hanno registrato

l’intervento del sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, e del

presidente del Comitato provinciale di Macerata dell’Anpi, Francesco Rocchetti.

Città di San Severino Marche

“Quella di oggi è la festa di chi crede nei principi di democrazia che sono alla base del

nostro Stato, di chi si riconosce in essi, di chi ogni giorno lotta per la loro difesa ma è

anche la festa di chi, lottando, si è liberato da un nemico oppressore e da una

condizione di sottomissione, credendo nella rinascita di una nazione e di un

continente, l’Europa, che oggi, come ieri, lavora alla promozione della pace. In questa

giornata ricordiamo chi si è battuto e ha lottato per difendere la libertà e, insieme, i

diritti umani, sociali, politici pagando tutto questo anche con la vita umana – ha

sottolineato il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, per

ricordare subito dopo – Il tributo di sangue della Città di San Severino Marche è stato

altissimo. Per poter celebrare la fine dell’occupazione, fu necessario il sacrificio di

tanti partigiani e alleati che costrinsero le ultime armate nazi-fasciste ad arrendersi.

Anche San Severino Marche ha conosciuto la parola eccidi. Anche San Severino

Marche ha versato sangue per conquistare la libertà. Tra chi si ribellò al nazifascismo

c’erano tanti giovani e oggi mi fa piacere vedere che le nostre scolaresche abbiano

aderito a prendere parte a questa celebrazione, che la Città di San Severino Marche si

onora di accogliere, ospitando gli altri Comuni della nostra Provincia. E’ ai giovani

che dedichiamo questa cerimonia insieme a chi, oggi, si deve difendere dagli

oppressori. Ci sono popoli, come l’Ucraina, che sono alle prese con l’orrore già

vissuto dalla nostra Nazione. Per questo ci sentiamo in dovere di urlare al mondo: no

alla guerra, sì alla pace. Ai giovani – ha poi concluso il sindaco Piermattei – lancio il

🔊 Listen to this