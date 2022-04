(AGENPARL) – mer 06 aprile 2022 Ufficio Stampa

6 APRILE 2022

TERREMOTO, ABITAZIONE LOCALITA’ PAROLITO TORNA AGIBILE DOPO LE SCOSSE

Dopo le scosse di terremoto del 2016 torna agibile un’abitazione in località Parolito,

nel Comune di San Severino Marche. Il primo cittadino settempedano, Rosa

Piermattei, a seguito dei lavori di riparazione del danno con rafforzamento localizzato

della struttura, ha revocato l’Ordinanza con la quale aveva dichiarato non utilizzabile

l’edificio.

L’immobile è stato interessato da opere di ricostruzione, per un importo di circa

90mila euro, grazie a un finanziamento concesso dall’Usr della Regione Marche.

Nella foto: l’edificio tornato agibile in località Parolito

