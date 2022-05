(AGENPARL) – ven 06 maggio 2022 Cordiali saluti,

AMMINISTRATIVE: BOCCIA, DE LUCA HA TRADITO MESSINA. NEI MESI DEL PNRR SI E’ DIMESSO PER LE SUE AMBIZIONI

“Cateno De Luca? Un sindaco che ha tradito la sua città. L’ha calpestata. Ha pensato alla sua ambizione personale dimettendosi per candidarsi in Regione nel momento più delicato della città. Nei mesi in cui le città metropolitane potevano ottenere le risorse del PNRR lui si dimetteva, paralizzando la città per mesi. Scuola, sanità, transizione digitale, transizione ecologica, trasporti locali. Per lui tutto inutile. Ha buttato via milioni di euro danneggiando Messina e tutta la Provincia. Noi con Franco De Domenico riporteremo Messina al centro dei programmi del sud e conterà, come è successo a Napoli con Manfredi, sul tavolo nazionale. Messina è mare, cultura, terra, industria. Ma con De Luca è stata solo un triste palcoscenico da propaganda. Con De Domenico Messina sarà una città modello, così come merita”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, intervenendo a Messina alla presentazione del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, Franco De Domenico.

