25 maggio 2022

Grazie a Luigi Sbarra e al suo sindacato per il grande impegno profuso quotidianamente a difesa del lavoro e dei lavoratori e per la capacità di saper essere sempre impegnato nella ricerca di soluzioni e opportunità, contro la retorica dei no, anche in periodi complicati come quello che stiamo vivendo tra pandemia e guerra.

Proprio sul conflitto Sbarra oggi ha usato parole nette, senza esitazioni, che non lasciano dubbi su quale sia la parte giusta in cui stare.

Insieme, sapendo fare squadra, si troverà la via per uscire anche da questa crisi e per costruire, partendo dal lavoro e dalla solidarietà, il futuro del nostro Paese.

Così Ettore Rosato, Presidente IV, sui social dopo aver partecipato al XIX congresso confederale della Cisl a Roma.

