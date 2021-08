(AGENPARL) – Roma, 03 agosto 2021 – La città cinese di Wuhan, cioè l’epicentro originale della pandemia di coronavirus, ha registrato nuovi casi di infezione per la prima volta in circa un anno, secondo quanto riferito dai media statali.

Wuhan, la capitale della provincia di Hubei, effettuerà test sull’acido nucleico COVID-19 in tutta la città, secondo quanto affermato dalla rete televisiva globale cinese ufficiale, con la casa automobilistica giapponese Honda Motor Co. che afferma di aver sospeso la produzione nella produzione nella sua fabbrica lì.

Il governo cinese ha adottato misure radicali “zero corona”, come costringere i visitatori stranieri a essere messi in quarantena presso strutture designate per almeno 14 giorni, per tenere sotto controllo l’epidemia.

Ma il virus ha recentemente ripreso a infuriare in patria, con la variante Delta identificata per la prima volta in India che si è diffusa, suscitando timori sulle prospettive per l’economia in generale. Alla fine di maggio, alcune persone nella città meridionale di Guangzhou sono state infettate dalla variante.

A Wuhan, il blocco che era iniziato improvvisamente dal 23 gennaio dello scorso anno è stato revocato 76 giorni dopo essere stato imposto. Le autorità avevano sospeso tutti i servizi di trasporto pubblico e limitato significativamente gli spostamenti dei cittadini.

Il governo locale si è anche affrettato a rafforzare la sua capacità di far fronte all’epidemia di virus, compresa la costruzione di più ospedali. Dopo il blocco, ha effettuato test del virus su quasi tutti gli 11 milioni di residenti della città.

Gli Stati Uniti e altre nazioni democratiche, nel frattempo, hanno promosso la teoria che il virus possa essere fatto risalire all’Istituto di virologia di Wuhan, sostenendo che alcuni ricercatori hanno sviluppato sintomi compatibili con COVID-19 nell’autunno del 2019.

La Cina ha sostenuto che il suo studio congiunto con l’Organizzazione mondiale della sanità sull’origine ha concluso che è estremamente improbabile che il virus sia fuggito dal laboratorio.

L’agenzia di stampa statale Xinhua ha dichiarato che la provincia di Hubei ha riportato tre nuovi casi confermati di COVID-19 trasmessi localmente e sei casi asintomatici lunedì.

Tutti i casi confermati trasmessi localmente sono stati registrati a Wuhan. Tra i casi asintomatici, cinque sono stati scoperti in città, ha aggiunto l’agenzia di stampa.

La Cina continentale ha registrato lunedì 90 nuovi casi confermati di COVID-19, con 61 trasmissioni locali e 29 dall’estero, ha detto martedì la CGTN, citando la Commissione sanitaria nazionale del paese.

Il numero di casi confermati di coronavirus sulla terraferma ha raggiunto 93.193, con il bilancio delle vittime invariato a 4.636, secondo la commissione.

A Pechino, le autorità municipali hanno anche alcune aree della capitale della nazione, intorno a dove è stato rilevato un caso infetto alla fine del mese scorso.