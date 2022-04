(AGENPARL) – sab 16 aprile 2022 Celebrazioni del Venerdì Santo del Vescovo Guglielmo Borghetti nella

Concattedrale di Imperia

La manifestazione liturgica si è svolta alla presenza di tantissimi fedeli

Ieri sera, nella Basilica di San Maurizio, Concattedrale di Imperia,

il Vescovo Guglielmo Borghetti ha celebrato i solenni riti del Venerdì

Santo. La manifestazione liturgica si è svolta alla presenza di

tantissimi fedeli, accorsi nella chiesa per seguire i riti religiosi

della “Passione di Cristo”.

Nel messaggio per la Santa Pasqua di Risurrezione 2022, tra i diversi

messaggi che ha lanciato, il Vescovo Borghetti ha sottolineato che :

“se gli attuali sistemi generati dall’uomo si rivelano incapaci di

assicurare la pace, significa che è il ‘cuore’ dell’uomo che deve

essere rinnovato per rinnovare poi i sistemi, le istituzioni e i

metodi. La fede cristiana ha una parola precisa per indicare il

rinnovamento radicale del cuore: la ‘conversione’. Noi cristiani

riconosciamo nel Cristo Risorto Colui che ha distrutto, con il dono

supremo di sé, il peccato e offre all’uomo la vita nuova effondendo il

suo Spirito, primo dono ai credenti: è la redenzione, è la salvezza”.

🔊 Listen to this