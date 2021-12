(AGENPARL) – ROMA, 20 dic 2021 – – “Una giornata di mobilitazione per esprimere vicinanza e solidarietà a tutti quelli che, a diverso titolo, lavorano per Roma e a quanti perdonola vita lavorando. Mi unisco con profonda gratitudine agli attivisti di Cinecitta’ Bene Comune che in questa giornata hanno fatto sentire la loro presenza al fianco dei lavoratori Ama, presidiando il Centro di Raccolta su viale Palmiro Togliatti, e che oggi pomeriggio apriranno un confronto con i lavoratori e le lavoratrici dei servizi del territorio. È fondamentale, in un momento di grande riorganizzazione della città, di crisi economica e di morti bianche, approfittare di giornate come queste per dare un senso alla solidarietà: siamo solidali con chi lavora. Nella giornata internazionale della solidarietà umana chiediamo sicurezza, dignità e rispetto per i lavoratori e le lavoratrici. Con un pensiero a quanti in Italia vivono il dramma delle morti bianche e a quanti nella Capitale si stanno adoperando per una città che funzioni meglio”. Così in una nota Erica Battaglia della Commissione Politiche Culturali e del Lavoro

