CATANZARO Dimezzate le rapine in Calabria. Nel 2020, infatti, sono stati 2 i colpi allo sportello effettuati nella regione contro i 4 del 2019, con un calo del 50% (vedi tabella). È questa la fotografia che emerge dai dati di Ossif, il Centro di ricerca Abi in materia di sicurezza, dai quali risulta anche un calo del fenomeno a livello nazionale: complessivamente, infatti, le rapine allo sportello sono passate da 272 del 2019 alle 119 del 2020 (-56,3%). Cala anche il cosiddetto indice di rischio – cioè il numero di rapine ogni 100 sportelli – che è passato da 1,1 a 0,5 a livello nazionale e da 1,0 a 0,5 in Calabria. L’indagine Ossif è stata presentata oggi al convegno Banche e Sicurezza 2021, la due giorni di lavoro sui temi chiave della sicurezza in banca. (News&Com)

