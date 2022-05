(AGENPARL) – gio 19 maggio 2022 Mise, 6,5 milioni per investimenti a L’Aquila. Dal 9 giugno le domande

Previste agevolazioni per imprese e associazioni sportive e culturali

Roma, 19 maggio 2022. Il Ministero dello sviluppo economico comunica che a partire dalle ore 12 del 9 giugno 2022 potranno essere presentate le domande di agevolazione a sostegno delle imprese localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano.

Per l’intervento sono disponibili 6,5 milioni di euro di contributi a fondo perduto, assegnati nell’ambito del nuovo intervento denominato “Agevolazioni a favore delle imprese danneggiate dal Covid-19”, al fine di favorire gli investimenti nella zona dell’Aquila.

Come previsto dal decreto del ministro Giancarlo Giorgetti del 18 marzo 2022, la misura sostiene i piani di sviluppo delle imprese ma anche di associazioni sportive dilettantistiche, società sportive e associazioni culturali.

“Puntiamo al rilancio del tessuto socio – economico e produttivo del territorio aquilano, agevolando attività che intendono valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale, nonché rafforzare l’offerta di servizi e promuovere l’attrattività turistica”, dichiara il ministro Giorgetti.

La richiesta dell’incentivo potrà avvenire online sulla piattaforma di Invitalia che gestisce la misura per conto del Ministero dello sviluppo economico.

