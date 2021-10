BUONA DESTRA: “PERCHÉ SERVE UNA DESTRA DI GOVERNO”, A BARI APPUNTAMENTO CON FILIPPO ROSSI E ADRIANA POLI BORTONE

(AGENPARL) – Roma, 17 ottobre 2021 – Sarà Bari il teatro del nuovo appuntamento pubblico della Buona Destra, il partito fondato da Filippo Rossi. Martedì 19 ottobre, a partire dalle 18.30, si terrà infatti al Caffè d’Arte, in via San Francesco d’Assisi 11, un dibattito pubblico intitolato “Perché serve una destra di governo” e che vedrà protagonisti il giornalista, leader della Buona Destra, e Adriana Poli Bortone, tra le altre ex Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali ed ex Sindaco di Lecce.

Il partito, fondato nell’ottobre 2020 e lanciato verso l’assemblea organizzativa del prossimo 13 novembre, nasce con l’obiettivo di porsi come forza politica che si ispiri a principi di difesa del bene comune esplicati in un manifesto programmatico fondato su 20 punti.

“L’appuntamento di Bari – spiega Rossi – è un altro mattone per costruire anche in Italia una destra di governo, capace di prendersi responsabilità; una destra europea, che sappia astenersi dal ricorso alla propaganda perpetua”.

“In questo panorama politico disastrato – aggiunge Adriana Poli Bortone – si impone una riflessione sulla destra, per definirne esattamente l’identità rispetto all’attualità. Anche gli eventi degli ultimi giorni ci dicono che c’è confusione ed è difficile per i cittadini trovare oggi un partito che interpreti sentimenti, valori e missione di una destra moderna”.