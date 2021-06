VIBO VALENTIA A Nicotera Marina, è stata invece scovata tra la fitta vegetazione di un terreno agricolo abbandonato, una piantagione di cannabis indica costituita da 2.000 piante dell’altezza media di un metro. Nel corso dell’attività, sempre nel territorio di Nicotera, i Carabinieri hanno tratto in arresto un soggetto già noto alle forze dell’ordine per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno infatti trovato una busta contenente 40 grammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, nonché materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. L’uomo è stato invece dichiarato in arresto e sottoposto ai domiciliari. (News&Com)

