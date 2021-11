COSENZA I carabinieri di Bisignano hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere nei confronti di C. J. 38 anni, di Bisignano, indagato per i reati di estorsione e rapina nei confronti della madre 62enne. La donna, vedova, subiva da tempo i maltrattamenti del figlio, il quale, già nell’agosto del 2020, era stato destinatario della misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Ciò nonostante continuava a presentarsi a casa della madre per minacciarla e malmenarla tanto che, lo scorso 11 novembre, la donna si era presentata presso la Stazione dei Carabinieri in evidente stato di agitazione e con il volto tumefatto, denunciando che il figlio era giunto poco prima presso la sua abitazione e l’aveva aggredita colpendola al volto. Il 38enne aveva atteso che la madre rientrasse in casa e, dopo averle fatto aprire la porta, aveva iniziato a percuoterla rivolgendole epiteti offensivi ed intimandole di consegnargli il denaro in suo possesso. La donna, spaventata e in preda al panico, temendo per la propria incolumità, riusciva a fuggire rifugiandosi presso la Stazione dei Carabinieri per chiedere aiuto. I militari rassicuravano sin da subito la donna e, viste le sue condizioni di salute, si attivavano immediatamente per far giungere sul posto personale medico del 118; nel mentre si mettevano alla ricerca dell’uomo il quale veniva individuato ancora sotto l’abitazione della donna intento a consumare alcolici e, dunque, colto in flagranza di reato, in violazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa cui era sottoposto, veniva tratto in arresto. (News&Com)

