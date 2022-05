(AGENPARL) – lun 30 maggio 2022 Berlusconi: Mazzetti (FI), suo Monza esempio di calcio sano e vincente. Con sua visione FI protagonista

Roma, 30 maggio. “Un uomo formidabile, un leader visionario e sempre innovativo. Ha vinto e ha trasformato tutto: edilizia, telecomunicazioni, sport, politica. E vince ancora oggi ed è ancora oggi l’unico che ha idee rivoluzionarie e le mette in pratica. La promozione del Monza è un successo che viene da lontano: dagli investimenti nelle infrastrutture, all’essere, come piace a tutti, un presidente tifoso, in tempi in cui il calcio è retto solo da logiche finanziarie e il tifo soccombe al mercato e ai procuratori. Berlusconi ci dimostra che si può fare calcio, e impresa, in modo sano, ‘antico’ e vincente. Con lui al nostro fianco, il suo bagaglio di valori ed esperienze, Forza Italia sta tornando protagonista della politica italiana ed europea, con un’agenda politica chiara e coerente, e sono certa che riusciremo a raggiungere – come il suo Monza – sempre nuovi traguardi, per il bene del Paese. Il mito-Berlusconi vince ancora”. Lo dichiara in una nota Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia.

