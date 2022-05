(AGENPARL) – mer 18 maggio 2022 18 maggio 2022

Bando REACT-UP: pubblicata la graduatoria definitiva per Istruttore direttivo di ragioneria

Pubblicata sull’Albo Pretorio online la graduatoria definitiva per il profilo professionale di Istruttore Direttivo di Ragioneria (codice IDRTD – categoria D1).

Il profilo è relativo al bando REACT-EU per le attività connesse all’attuazione del Pon Metro 2014-2020, con un reclutamento totale di 58 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato.

Gli atti sono disponibili al link:

https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/bando_di_concorso_per_titoli_ed_esami_per_58_posti_a_tempo_determinato?contentId=DOC81262

Con preghiera di diffusione

