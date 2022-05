(AGENPARL) – mer 04 maggio 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Band ispirata a Br: Fiano (Pd), hanno causato morte, inaccettabile esaltazione

“Inaccettabile l’esaltazione delle gesta delle Br che tanto dolore e morte hanno causato nel nostro Paese. Non è accettabile per le vittime e per i loro familiari, non è accettabile per la storia del nostro Paese. A maggior ragione a pochi giorni dall’anniversario del ritrovamento del corpo di Aldo Moro crivellato di colpi dalla mitraglietta delle BR. I ragazzi di questa band che inneggia alle Br riflettano su quello che stanno facendo, provino a capire cosa hanno rappresentato le Br. Non c’è spazio per l’elogio di assassini”.

Roma, 4 maggio 2022

