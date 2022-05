(AGENPARL) – ven 20 maggio 2022 BALNEARI, TURCO (M5S): TEMPO SCADUTO, SI LASCINO DA PARTE TORNACONTI ELETTORALI

Roma, 20 maggio 2022 – “In merito alle concessioni balneari il centrodestra ha dimostrato tutta l’incapacità di trovare soluzioni a problemi del Paese. Da anni è noto a tutti che il quadro normativo che regola il settore va rivisto, alla luce della direttiva Ue e oggi della recente sentenza del Consiglio di Stato. Occorre dare risposte ad un settore dove alcune forze politiche hanno fatto speculazione elettorale senza fornire risposte e creando incertezza ad uno dei settori strategici del Paese. È arrivato il momento della responsabilità politica, e di dire basta al regime delle proroghe che ancora alcune forze politiche qualche giorno fa proponevano senza cognizione di causa, senza valutare gli effetti negativi per il Paese, incuranti del rischio infrazione, e soprattutto dei pericoli per gli stessi operatori balneari. Il M5S già dallo scorso dicembre ha proposto con responsabilità un cambio di paradigma, ovvero una soluzione di equilibrio che ha trovato riscontro nella stessa proposta del governo, definita un buon punto di partenza. Abbiamo lavorato per garantire tutte le tutele del caso alle micro imprese e per prevedere indennizzi calcolati in modo congruo a carico di chi subentra. Non possiamo rischiare di danneggiare il paese e di far deragliare il percorso del Pnrr. Se il premier Draghi è arrivato a scrivere alla presidenza del Senato è perché alcune forze di maggioranza hanno voluto deliberatamente allungare in maniera strumentale l’iter del concorrenza per cercare di giungere in maniera irresponsabile ad una ulteriore e temporanea proroga senza considerare le possibili conseguenze per il Paese e per gli imprenditori. Ora bisogna concretizzare, e mettere a terra un nuovo impianto normativo con gare pubbliche a partire dal gennaio 2024. Un impianto che premierà le imprese a carattere familiare e tutte le pmi virtuose, che tutelerà i lavoratori e gli interessi dello Stato e porterà nel tempo a servizi migliori per cittadini e turisti. Il tempo dei piccoli tornaconti elettorali è quindi finito”. Così in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente M5s.

Movimento 5 Stelle

