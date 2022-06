(AGENPARL) – mer 08 giugno 2022 Balneari: Gasparri (FI), da Sangalli parole chiare su concorrenza e giuste regole

“Parole chiare e di verità dal presidente Confcommercio, Sangalli, sul tema delle concessioni balneari. Gli imprenditori italiani non sono contro la concorrenza, che anzi è uno stimolo a crescere e fare bene, purché avvenga con regole giuste e certe. Ed è quello per cui ci siamo battuti in fase di approvazione della legge sulla concorrenza e continueremo a batterci perché il valore dell’impresa sia tutelato sempre e agli imprenditori venga garantito un giusto indennizzo. Ha ragione Sangalli quando afferma che se non riparte il terziario non riparte l’Italia. Al covid abbiamo già pagato un tributo altissimo in termini di posti di lavoro e di serrande abbassate. E’ tempo di interventi a sostegno soprattutto delle piccole e medie imprese che vadano nel segno della riduzione dei costi, a cominciare dalle commissioni sui pagamenti elettronici per piccoli importi, per finire a quelli sul lavoro. Meno tasse e più lavoro è il nostro obiettivo, sempre al fianco degli imprenditori, degli autonomi, di chi rappresenta il motore economico del Paese”.

Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

