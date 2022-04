(AGENPARL) – dom 24 aprile 2022 [2015-03-27.jpg]

Storico oro per Yuri Ferrigno in Brasile

Una storica vittoria regala a Yuri Ferrigno la medaglia d’oro nel doppio misto al Brazil ParaBadminton International. Il successo per l’azzurro è arrivato insieme alla compagna peruviana Pilar Jauregui con la quale ha superato in due set (21-9; 21-8) i brasiliani Sergio Barreto Santana e Maria Gilda Dos Santon Do Antunes.

