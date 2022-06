(AGENPARL) – ven 03 giugno 2022 [2015-03-27.jpg]

Italian International 2022, Corsini e Mair perfette sono ai quarti

Al termine di una prestazione esaltante Martina Corsini e Judith Mair si sono guadagnate un posto ai quarti di finale dell’Italian International sconfiggendo in tre set (21-13; 13-21; 21-16) le francesi Flavie Vallet ed Emilie Vercelot. Domani le azzurre saranno chiamate ad un match di alto livello contro le singaporiane Yujia Jin e Wong Jia Ying Crystal.

Si sono fermate invece agli ottavi Yasmine Hamza e Katharina Fink. Il duo italiano al primo turno aveva superato le polacche Paulina Hankiewicz e Magdalena Swieczynka, costrette al ritiro, ma poi sono state stoppate dalle cinesi di Taipei Hsu Ya Ching e Lin Wan Ching, vittoriose in due set (21-9; 21-5).

Eliminate ai sedicesimi le altre due coppie azzurre con Emma Piccinin e Rebecca Tognetti che sono state superate dalle tedesche Annabella Jaeger e Leona Michalski (21-12; 21-7) mentre Gianna Stiglich insieme alla bulgara Kaloyana Nalbantova ha ceduto alle olandesi Kirsten De Wit e Alyssa Tirtosentono (21-12; 21-16).

Ottima anche la prestazione odierna di Fabio Caponio che ha sfruttato a pieno la wild card riuscendo a centrare gli ottavi di finale. L’azzurro ha ben impressionato nel primo match del tabellone principale contro l’indiano Siril Verma sconfiggendolo in due set (21-18; 21-17). Caponio nel match successivo, al termine di un match combattuto, ha ceduto in due set (21-17; 21-15) alla testa di serie numero sette, il malese Cheam June Wei.

Si sono ben comportate pure Katharina Fink e Yasmine Hamza che nel singolare femminile sono state stoppate ai sedicesimi ma entrambe al terzo set. Fink ha ceduto alla svizzera Jenjira Stadelmann (21-15; 14-21; 21-11) mentre Hamza è stata superata dalla francese Yaelle Hoyaux (18-21; 21-14; 21-14). Sempre nel singolare femminile anche Gianna Stiglich non si è spinta oltre il primo turno venendo fermata dall’indiana Rituparna Das in due set (21-18; 21-12).

Ai sedicesimi si sono arresi anche Martina Corsini insieme a Julien Maio nel doppio misto e Giovanni Greco e David Salutt nel doppio maschile superati rispettivamente dai canadesi Ty Alexander Lindeman e Josephine Wu (21-16; 21-13) e dai cinesi di Taipei Chiu Hsaing Chieh e Yang Ming-Tse (21-12; 21-16).

Continua infine l’egemonia asiatica al PalaBadminton in tutte le discipline infatti nella giornata di domani saranno 7 su 8 le asiatiche presenti nei quarti di finale di singolare femminile e 5 su 8 invece nel singolare maschile. In questo contesto a farne le spese sono state alcune tra le teste di serie principali tra cui la francese Yaelle Hoyaux sconfitta dalla cinese di Taipei Huang Ching Ping (21-17; 25-23) e il tedesco Max Weisskirchen battuto dal cinese di Taipei Chi Yu Jen (21-8; 21-13).

Tutti i match dell’Italian International 2022 sono visibili su badmintoneurope.tv.

