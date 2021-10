(AGENPARL) – Roma, 28 ottobre 2021 – La Francia non sosterrà la nuova partnership di sicurezza trilaterale tra Australia, Gran Bretagna e Stati Uniti, nota come AUKUS, in quanto potrebbe aumentare le tensioni nella regione in un momento di difficili relazioni tra Cina e Stati Uniti.

La Francia aveva in precedenza degli accordi per l’acquisto di alcuni sottomarini con l’Australia prima che Canberra lo abbandonasse a favore di AUKUS, una mossa che ha suscitato forti proteste da Parigi.

La Francia non chiederà con molta probabilità agli Stati Uniti di annullare l’accordo e che, con la crescente influenza della Cina, l’amministrazione Macron cercherà ora relazioni più strette con altri paesi della regione indo-pacifica (Giappone e India).

I rapporti con gli Usa rimarranno tali, anche se ciò non vorrà dire che la Francia si allineerà con i programmi degli Stati Uniti.

Per quanto concerne i rapporti con l’Australia probabilmente ci vorrà del tempo per ripristinare la fiducia che si è interrotta con l’esclusione del Naval Group.

Ora, il dispiacere della Francia per il patto trilaterale AUKUS non riguarda solo il progetto sottomarino (cancellato) da 90 miliardi di dollari.

Indubbiamente il patto rappresenta un significativo passo avanti nel contrastare Pechino, ma al tempo stesso potrebbe destabilizzare gli sforzi francesi ed europei nel mantenere l’ “autonomia strategica” nei confronti del regime comunista cinese.

I francesi sono molto ‘indignati’, non solo per il sottomarino in quanto hanno cercato di evitare di scegliere tra Washington e Pechino. La Francia di Macron vuole la propria ‘autonomia strategica’.

L’Europa pensava di poter fare il mediatore tra Washington e Pechino, e poi una mattina si è svegliata e ha scoperto che gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e l’Australia hanno stretto un accordo sul nucleare costringendo, naturalmente, l’UE a prendere decisioni che non vuole prendere.

I leader europei, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron, hanno seguito una politica di “autonomia strategica” negli ultimi anni, preferendo concentrarsi sui propri interessi di politica estera e sulle minacce regionali.

Di conseguenza, l’Unione Europea (UE) ha inviato “segnali contrastanti” sui suoi rapporti con Pechino, con un rapporto di August Rabobank , che dichiara: «L’UE non sta ancora tagliando fuori la Cina, o addirittura dimostrando di avere un unificato e strategia coerente nei confronti di Pechino».

La Cina è il principale partner commerciale dell’UE e nel dicembre 2020 ha concluso, in linea di principio, l’accordo globale sugli investimenti, che sarebbe stato un accordo commerciale ambizioso tra i due blocchi, e che è stato fortemente contrastato dagli Stati Uniti.

Tuttavia, la ratifica dell’accordo ha avuto difficoltà negli ultimi mesi poiché la posizione dell’UE nei confronti della Cina è gradualmente cambiata, con il blocco che si è unito a Stati Uniti, Regno Unito e Canada nell’imporre sanzioni a quattro funzionari cinesi legati al genocidio uiguro, oltre a condannare il genocidio di Pechino. attacchi informatici.

Le nazioni della regione indo-pacifica, di fronte a una matrice di minacce molto diversa da quella del regime cinese, hanno adottato una posizione più dura e aperta contro la crescente aggressione di Pechino.

La mossa renderebbe l’Australia uno dei pochi paesi al mondo – al di fuori di Stati Uniti, Regno Unito, Cina, Russia, Francia, India – ad operare sottomarini a propulsione nucleare, nonostante sia una potenza non nucleare.

Un alto funzionario della Casa Bianca ha osservato che la condivisione della tecnologia di propulsione nucleare degli Stati Uniti e l’impegno con un’altra nazione a questo livello erano “rari”.

«L’abbiamo già fatto solo una volta, come ho indicato. È stato quasi 70 anni fa con la Gran Bretagna», ha detto il funzionario ai giornalisti il ​​16 settembre, in riferimento alla mossa del 1958 di condividere la tecnologia con il Regno Unito.

«Questa tecnologia è estremamente sensibile. Questa è, francamente, un’eccezione alla nostra politica sotto molti aspetti. Non prevedo che ciò verrà intrapreso in altre circostanze in futuro. Lo consideriamo una tantum».

E l’Italia in tutto questo? Il nostro Paese dovrebbe fare attenzione a seguire ciecamente ‘la bella del ballo’, perchè la Francia sta trascinando l’Europa in continui fallimenti.

Quando un giornalista gli ha chiesto se l’America fosse tornata, il presidente francese Emmanuel Macron ha risposto dicendo: «È fantastico avere un presidente degli Stati Uniti che fa parte del club e molto disposto a collaborare».

Il patto AKUS significa chiaramente che gli USA non vogliono far parte davvero del club… E la Francia se ne faccia una ragione.