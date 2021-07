Domani, mercoledì 28 luglio, la penisola italiana sarà caratterizzata da una forte ondata di caldo. Il mese di luglio si chiuderà con un caldo bollente a causa dell’anticiclone africano che si espanderà su tutto il Paese, alimentato da aliti provenienti direttamente dai deserti sahariani. Fino a mercoledì la nostra penisola sarà ancora spaccata in due: forti temporali al Nord, dominio anticiclonico al Sud. Al Centro Sud invece l’afa e l’ondata di caldo dell’anticiclone manterranno stabili le temperature, sempre sopra i 30 gradi, e in alcune giornate di questa settimana potrebbero superare i 40 gradi. Da giovedì e per tutto il weekend, infatti, masse d’aria bollenti faranno lievitare le colonnine di mercurio su tutta Italia. Si attendono nuovi record di caldo che saranno raggiunti su molti settori del Sud, dove si attendono picchi addirittura oltre i 44/45°C. Questa sarà probabilmente la più forte ondata di calore dell’estate, con riferimento soprattutto alla durata temporale, specie al Sud, dove da settimane il caldo non molla la presa.

Le temperature al Centro Sud oggi e domani

Per oggi, martedì 27 luglio, previste poche variazioni rispetto alle 24 ore precedenti, con soltanto una lieve diminuzione in Sardegna e un lieve aumento in Puglia. Attese massime fino a 40°C su Materano e Tavoliere, 38/39°C sul Cosentino, 37/37°C sul Salento, sul Catanese, 36°C in Sardegna sull’Iglesiente. Domani, mercoledì 28 luglio, Tornano ad aumentare le temperature su tutto il Centro-Sud, lievemente anche al Nord. Massime fino a 40/42°C sul Tavoliere delle Puglie, 40°C su Materano, Salento, Cosentino e Catanese, 36/37°C sulle zone interne della Campania, entroterra marchigiano, laziale e Umbria. (News&Com)