(AGENPARL) – Roma, 19 mag 2022 – “Oggi sono intervenuto alla manifestazione organizzata da Enrico Rizzi davanti al parlamento per chiedere l’inasprimento delle pene per chi compie crimini contro gli animali. Sono perfettamente d’accordo: chi fa del male agli animali deve andare in carcere. Non è però sufficiente inasprire le pene, occorre riformare la magistratura, prevedendo una sezione apposita all’interno dei tribunali, con dei PM che si dedichino a perseguire chi commette queste atrocità. Grazie a tutti coloro che oggi hanno partecipato: insieme possiamo fare moltissimo!” Lo dichiara il deputato della Lega Filippo Maturi, presidente dell’intergurppo parlamentare per la tutela degli ecosistemi e biodiversità.

