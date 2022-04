(AGENPARL) – lun 11 aprile 2022 Animali Fantastici – i Segreti di Silente pressbook ITA

WARNER BROS. PICTURES

presenta

Una produzione HEYDAY FILMS

Un film di DAVID YATES

(Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore)

EDDIE REDMAYNE, JUDE LAW

con EZRA MILLER, DAN FOGLER, ALISON SUDOL, CALLUM TURNER, JESSICA

WILLIAMS, KATHERINE WATERSTON e MADS MIKKELSEN .

Montaggio di MARK DAY

Scenografie di STUART CRAIG Direttore della Fotografia GEORGE RICHMOND

Produttori Esecutivi NEIL BLAIR, DANNY COHEN, JOSH BERGER,

COURTENAY VALENTI e MICHAEL SHARP

Prodotto da DAVID HEYMAN, J.K. ROWLING, STEVE KLOVES, LIONEL WIGRAM e

TIM LEWIS

Costumi di COLLEEN ATWOOD

Sceneggiatura di J.K. ROWLING e STEVE KLOVES

Da una sceneggiatura di J.K. ROWLING

Regia di DAVID YATES

Uscita italiana: 13 Aprile 2022

Durata del film: 142 min

Distribuzione WARNER BROS. PICTURES

Ufficio Stampa Warner Bros. Entertainment Italia:

Animali fantastici – I segreti di Silente della Warner Bros. Pictures è la nuova avventura del

Wizarding World™ creato da J.K. Rowling.

Il professor Albus Silente (Jude Law) sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald

(Mads Mikkelsen) è intenzionato a prendere il controllo del mondo magico. Non potendolo fermare

da solo, Silente affida al magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) il compito di guidare

un’intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso Babbano fornaio in una pericolosa missione,

dove incontrano creature vecchie e nuove e si scontrano con la crescente legione di seguaci di

Grindelwald. Con una posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?

Il film presenta un cast che include il premio Oscar® Eddie Redmayne (“La teoria del

tutto”), il due volte candidato all’Oscar® Jude Law (“Ritorno a Cold Mountain”, “Il talento di Mr.

Ripley”), Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, William Nadylam, Callum Turner, Jessica

Williams, Victoria Yeates, Poppy Corby-Tuech, Fiona Glascott, Katherine Waterston, Maria

Fernanda Cândido, Richard Coyle, Oliver Masucci, Valerie Pachner, e Mads Mikkelsen.

David Yates ha diretto Animali fantastici – I segreti di Silente da una sceneggiatura di J.K.

Rowling e Steve Kloves, basato su una sceneggiatura di J.K. Rowling. I produttori del film sono

David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves, Lionel Wigram e Tim Lewis, mentre Neil Blair,

Danny Cohen, Josh Berger, Courtenay Valenti e Michael Sharp sono i produttori esecutivi.

Il team creativo che ha lavorato dietro le quinte include il direttore della fotografia George

Richmond (“Rocketman”), gli scenografi Stuart Craig, vincitore di tre Oscar® (“Il paziente

inglese”, “Le relazioni pericolose”, “Gandhi”, i film di “Harry Potter” e “Animali fantastici”) e Neil

Lamont (“Solo: A Star Wars Story”, “Rogue One: A Star Wars Story”), il montatore Mark Day

(“Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, gli ultimi quattro film di “Harry Potter”), il

supervisore agli effetti visivi candidato all’Oscar® Christian Mänz (“Harry Potter e i Doni della

Morte – parte 1”, i film “Animali Fantastici”) e la costumista vincitrice di quattro Oscar® Colleen

Atwood (“Chicago”, “Memorie di una geisha”, “Alice in Wonderland”, “Animali fantastici e dove

trovarli”). La musica è del nove volte candidato all’Oscar® James Newton Howard (“Notizie dal

mondo”, “Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, “Michael Clayton”, i film di “Hunger

Games”).

Warner Bros. Pictures presenta una produzione Heyday Films, un film di David Yates,

Animali fantastici – I segreti di Silente. Il film sarà distribuito in tutto il mondo anche in IMAX

dalla Warner Bros. Pictures, e l’uscita nelle sale italiane è prevista per il 13 Aprile 2022.

LA PRODUZIONE

SE ASCOLTI CON ATTENZIONE,

IL PASSATO TI SUSSURRA

“Animali fantastici – I segreti di Silente” è un’avventura magica dove una squadra di

improbabili eroi, guidati da Newt Scamander, vengono inviati una missione che potrebbe significare

l’unica possibilità di salvare sia il mondo magico che quello non magico. Ognuno ha un ruolo ben

preciso in questa operazione segreta ideata dal sommo professor Albus Silente.

Silente è stata una delle figure più venerate nel canone del Magico Mondo da quando è

apparso per la prima volta circa 20 anni fa. Tuttavia, l’amato mago dei libri e dei film di Harry

Potter ha una storia intrigante che viene svelata qui, nel terzo film della serie “Animali fantastici”.

Il regista David Yates afferma: “Silente è una figura fondamentale nel mondo di J.K.

Rowling. Nei libri e nei film di Potter è affascinante, ben informato, malizioso, onnisciente. Ci ha

attratto l’idea di scavare nella vita di Silente da giovane, in un periodo di formazione che definisce

l’essere umano che alla fine diventerà”.

Jude Law, che torna nel ruolo del mago destinato ad essere il preside di Hogwarts, rivela:

“Ho apprezzato molto l’opportunità di svelare il passato di Silente. Nell’ultimo film già c’erano

degli accenni, ma qui abbiamo approfondito il suo legame con Gellert Grindelwald da giovani, e il

punto in cui ha iniziato a logorarsi. Un tempo Albus condivideva con Grindelwald delle

considerazioni piuttosto estreme sui Babbani, che poi ha reputato sbagliate, facendo un passo

indietro. Ma ancora porta dentro un segreto oscuro, e le ripercussioni che ha sul loro rapporto”.

David Heyman, il produttore di tutti i capitoli del Wizarding World, aggiunge: “E’ una

questione di lealtà e lealtà mal riposta, così come la capacità di correggere gli errori del proprio

passato e andare avanti. Sono concetti molto potenti, perché tutti abbiamo rimpianti nelle nostre

vite. E questo è uno dei tanti temi del film che penso risuonerà negli spettatori”.

Interpretato da Mads Mikkelsen, Gellert Grindelwald è stato un ricercato a causa delle sue

convinzioni radicali e delle sue tattiche violente. Ora, il potente mago oscuro è emerso dall’ombra,

pronto a mettere in atto il suo complotto per ottenere il controllo dell’intero mondo magico e

dichiarare guerra ai Babbani. Questa volta, tuttavia, non opera al di fuori della legge ma all’interno

del sistema, distorcendolo per i propri fini, il che lo rende ancora più pericoloso.

Silente è l’unico mago con il potere di contrastare le ambizioni di Grindelwald, ma c’è

qualcosa che appartiene al loro passato che lo frena. Law spiega: “Il giuramento di sangue è

l’incarnazione del legame tra Gellert e Albus, creato attraverso la passione e la fede giovanile.

Anche se le loro vite hanno preso direzioni molto diverse, sono ancora collegati in questa sorta di

stallo che, dal punto di vista di Albus, è estremamente frustrante”.

Da sempre maestro di scacchi, Silente formula un piano che coinvolge il suo amico ed ex

studente, Newt Scamander, che si unisce ad una piccola banda di maghi, streghe e un coraggioso

Babbano. Yates osserva: “Silente incoraggia le persone come pedine di una scacchiera a fare cose

folli, ma comunque lo amiamo per questo”.

“Il gruppo che mette insieme è un po’ come ‘l’esercito di Silente’ “, osserva Heyman,

riferendosi a un appellativo familiare ai fan di Harry Potter. “Ognuno di loro è in qualche modo un

outsider, che è un altro tema che permea il lavoro di J.K. Rowling.

Basato su una sceneggiatura originale di J.K. Rowling, la stesura finale di Animali

fantastici: I segreti di Silente, è stata scritta a quattro mani dalla Rowling e Steve Kloves, entrambi

produttori del film. Kloves, che è stato un produttore dei primi due film di “Animali fantastici”, ha

avuto una lunga permanenza nel mondo dei maghi, avendo anche scritto le sceneggiature di sette

film di “Harry Potter”. Yates dice: “E’ stato un vero piacere da regista lavorare con Jo e Steve,

perché li stimo molto sia come sceneggiatori che come colleghi. Inoltre, hanno talento da vendere,

quindi è stata una combinazione perfetta”.

Riprendendo il ruolo del magizoologo Newt Scamander, Eddie Redmayne afferma che

sebbene questa non sia la prima volta che Silente arruola Newt per operare per suo conto, la loro

alleanza si è evoluta… almeno in una certa misura. “La relazione tra Newt e Silente è iniziata come

maestro/apprendista, in cui Newt è stato ciecamente guidato come una marionetta da Silente, senza

avere troppo spazio. Alla fine dell’ultimo film, di fatto Newt affronta Silente facendoglielo notare.

Qui sembra che Silente gli lasci più responsabilità e iniziativa non dicendogli proprio tutto quel che

deve fare. Manda Newt in un’altra straordinaria avventura, ma con più stimoli e prestigio, il che è

fantastico”.

Newt è affiancato da alcuni volti familiari, tra cui il fratello maggiore, Theseus, interpretato

da Callum Turner; la paziente assistente di Newt, Bunty, interpretata da Victoria Yeates; Yusuf

Kama, interpretato da William Nadylam; e il fornaio Babbano Jacob Kowalski, con Dan Fogler che

torna nel ruolo. Anche se brevemente intravista nel secondo film di “Animali fantastici”, entra a far

parte del gruppo una nuova strega, Eulalie “Lally” Hicks, un’affascinante professoressa di

Incantesimi alla scuola di magia americana Ilvermorny, interpretata da Jessica Williams. È proprio

Lally a dover convincere un riluttante Jacob ad avventurarsi nuovamente nel mondo dei maghi.

L’unico Babbano del gruppo, Jacob considera il mondo magico una situazione “troppo

difficile per essere in grado di affrontarla”, dice Yates. “E con questo terzo capitolo volevamo

portare ancora più magia, fantasia e divertimento”.

“Cuore, umorismo e avventura sono stati i tre pilastri di questo film, per noi”, racconta

Heyman. “Ci sono elementi oscuri, certamente, ma è anche tenero, divertente ed elettrizzante. E

naturalmente, c’è la magia. Penso che tutti vorremmo poter abitare in un mondo magico e in

“Animali fantastici”, come Jacob, che viene accolto come se ne appartenesse, perché di fatto ne fa

parte”.

Cinque maghi e streghe disparati e un Babbano confuso non sembrano all’altezza di

Grindelwald e del suo entourage, che purtroppo ora include l’amore della vita di Jacob, Queenie

Goldstein, di nuovo interpretata da Alison Sudol. Un’altra persona nel raggio di influenza di

Grindelwald è il giovane Credence, con Ezra Miller che riprende il ruolo del personaggio il cui vero

nome si rivelerà essere Aurelius Silente.

È interessante notare che c’è una sorta di parallelismo tra Gellert Grindelwald e Albus

Silente nell’usare gli altri come mezzi per raggiungere finalità opposte. Mikkelsen afferma:

“Grindelwald non può fare una mossa contro Silente, mentre Albus ostacola la presa di potere

assoluto da parte di Gellert, quindi Credence è la chiave per lui. Il film mostra chiaramente i fini di

ogni individuo; la domanda è come li raggiungeranno. Penso che sia una storia meravigliosa che ci

porta in un viaggio attraverso questo mondo magico”.

Fanno parte del cast internazionale anche Richard Coyle nei panni del fratello di Albus,

Aberforth Silente; Poppy Corby-Tuech nei panni della fedele seguace di Grindelwald, Rosier; Fiona

Glascott nel ruolo di Minerva McGonagall; Oliver Masucci nei panni di Anton Vogel, il Presidente

uscente della Confederazione Internazionale dei Maghi; Maria Fernanda Cândido nel ruolo di

Vicência Santos, in corsa per sostituirlo; Aleksandr Kuznetsov nei panni di Helmut, il capo

dell’ufficio dell’Auror tedesco; e Katherine Waterston, che appare brevemente come Tina Goldstein,

ora capo dell’ufficio degli Auror americani.

Inoltre, tornano due favoriti del cast non umano: lo Snaso, di nome Teddy, sempre alla

ricerca di oggetti luccicanti; e Pickett, l’intraprendente Asticello, che è il compagno onnipresente di

Newt.

Il film presenta nuovi animali, tra cui uno che è fondamentale per il racconto. Il magico

Qilin (pronunciato chillin) appare sia da adulto che da cucciolo. L’adulto assomiglia a un incrocio

tra un drago e un cavallo, con squame iridescenti che generano un bagliore tenue, mentre il cucciolo

possiede caratteristiche simili ma si muove più come un cerbiatto appena nato. Venerata nella

comunità magica, questa rara creatura possiede l’innata capacità di guardare nell’anima di una

persona e sapere se è pura di cuore, un dono che rende il Qilin essenziale alle macchinazioni di

Grindelwald per prendere il potere, così come il piano di Silente per fermarlo. Altre nuove aggiunte

includono i voraci Manticore, simili a crostacei, e una creatura volante e mutante chiamata Viverna.

“Animali fantastici: I segreti di Silente” continua la tradizione della serie, di varcare nuovi

confini nel mondo magico. Il produttore Tim Lewis osserva: “È emozionante portare questi film in

luoghi completamente diversi, aggiungere altre culture magiche ed entrare in un altro Ministero

della Magia, questa volta a Berlino”.

L’avventura fa il giro del mondo, dalla Cina alla Gran Bretagna, da New York alla Germania

e dalle Alpi austriache al Bhutan. Il film riporta anche il pubblico all’amata Scuola di Magia e

Stregoneria di Hogwarts e al vicino villaggio di Hogsmeade.

I filmmaker hanno portato nuovamente il marchio della magia, allestendo ciascuna di quelle

location remote sui teatri di posa e l’enorme backlot dei Warner Bros. Studios di Leavesden in

Inghilterra, che è stata la patria dei film del Wizarding World per più di due decenni.

“Una delle cose eccitanti dell’esplorazione del magico mondo di J.K. Rowling è che può

portarti, letteralmente, in qualsiasi parte del mondo”, afferma Yates. “E questo film ha davvero una

tela internazionale, dalle strade innevate di Berlino alle bellissime montagne del Bhutan”.

Per dare vita a quella tela, Yates si è avvalso di una squadra di artisti e artigiani, incluso lo

scenografo Stuart Craig, che ha realizzato la visione del mondo magico di J.K. Rowling, a

cominciare dal primo film di “Harry Potter”. In questo film, ha collaborato con il collega scenografo

Neil Lamont, che aveva lavorato con Craig come supervisore artistico di tutti i film di “Harry

Potter”. Si sono uniti a loro il direttore della fotografia George Richmond; il montatore prediletto di

Yates, Mark Day; il supervisore agli effetti visivi Christian Mänz; la costumista Colleen Atwood, e

il compositore James Newton Howard.

Redmayne sostiene che la giustapposizione del mondo magico a quello non magico “mi ha

sempre affascinato. L’ idea che accanto al mondo in cui viviamo, sfiorandoci attraverso un muro,

c’è un altro intero universo che è fatto di magia e avventura, accende quel senso di meraviglia

infantile dove tutto è possibile. E osservare che tutto ciò si svolge in altri paesi al di fuori del Regno

Unito è stato sbalorditivo”.

IL CAST

All’inizio del film appare Newt Scamander che si fa strada attraverso un fiume e una giungla

di bambù in cerca di qualcosa. Improvvisamente, sente un grido distinto e capisce che si sta

avvicinando alla sua preda: un Qilin in procinto di partorire.

“Ero elettrizzato dal fatto che potessimo finalmente vedere Newt come non mai, all’apice

della felicità: in mezzo alla natura, a caccia di bestie”, afferma Eddie Redmayne. “Una delle cose

che ho sempre amato di Newt è l’apparente discordanza tra la sua fisicità, con il suo leggero

imbarazzo sociale, e la sua facilità e destrezza quando è sul campo. Ho fatto appello a David Yates

per sottolinearla”.

Yates afferma: “Eddie è un attore verstile che ama immergersi in ogni aspetto del suo

personaggio. Era entusiasta di mostrare le abilità antropologiche di Newt, il trekking attraverso la

giungla per trovare il bellissimo e misterioso Qilin. Non è mai apparso in mezzo alla natura Newt,

ed è stato un modo divertente per iniziare il nostro viaggio insieme a lui in questa storia

avvincente”.

L’ammirazione è reciproca. Redmayne ricorda: “David mi ha chiamato un mese o due prima

che iniziassimo le riprese per parlare dell’arco narrativo di Newt e di come si sarebbe evoluto

perché, ovviamente, David riconosce che gli attori hanno un vero senso di appartenenza all’identità

di questi personaggi. Ed è aperto ai nostri suggerimenti e alle nostre idee”.

In passato, l’interesse di Newt per il Qilin sarebbe stato puramente umanitario, scientifico o

entrambi. Tuttavia, si scopre che è lì per volere del suo ex insegnante, Albus Silente. Mentre il

mondo magico si prepara a eleggere un nuovo Presidente della Confederazione Internazionale dei

Maghi, la capacità del Qilin di conoscere il vero cuore di una persona lo rende inestimabile in quel

preciso momento.

Jude Law afferma che, poiché le elezioni hanno messo in subbuglio l’intero mondo magico,

“Grindelwald ha raccolto un seguito maggiore e di conseguenza è una minaccia maggiore. Silente

deve escogitare un piano per impedire a Grindelwald di realizzare il suo sogno di creare un mondo

in cui i maghi purosangue dominano i Babbani. Da un lato, Albus è limitato in ciò che può fare

magicamente per fermare l’ascesa propulsiva di Gellert, ma questo stimola il suo rapporto con le

persone su cui fa affidamento e, in una certa misura, manipolarle a sostegno della sua causa.

“Mi piace pensare che Silente incoraggi le persone a eccellere nel proprio potenziale e nelle

proprie capacità, a scoprire in sé stesse il fondamento morale e la convinzione in quel che fanno, e a

trovare il coraggio necessario per affrontare la minaccia di Grindelwald. Non affrontano

quest’avventura perché è il loro lavoro, ma perché si preoccupano e sono coinvolti emotivamente.

Nonostante sia ancorato ai segreti del suo passato, Silente assapora ancora la vita e la possibile

speranza. E poiché trova le sue abilità con la magia così naturali, a volte è giocoso a tratti malizioso,

e ho cercato di rappresentare tutto ciò. Anche nelle circostanze più estreme o pericolose, apporta

ironia, perché da insegnante sa che probabilmente quando le persone si divertono in una situazione

operano al meglio”, continua Law.

Yates definisce Law “una gioia con cui lavorare. Ci teneva ad esplorare ogni aspetto di

Silente: il lato divertente e seducente che conosciamo bene, e quello più vulnerabile con cui

abbiamo meno familiarità”.

“David ha un approccio molto collaborativo e inclusivo, davanti e dietro la telecamera”,

afferma Law. “Lavora in modo chiaro e attento, tanto che a volte è facile dimenticare che ha cento

palline diverse in aria con cui si destreggia mentre ti fa un appunto perfetto su una battuta o un

dialogo particolare. E’ attratto dalle storie umane al di là dell’intrattenimento, ed è bravissimo a

portarle alla luce e a darci il potere di ritrarle”.

“In tipico stile Silente” dice Redmayne, “c’è qualcosa di sfuggente nel suo piano.

Normalmente, Newt viene spedito senza avere la minima idea di cosa stia succedendo; questa volta

almeno un’idea ce l’ha. Ora tocca a lui insieme agli altri membri della squadra affrontare

l’imprevedibile con un minino di speranza, ma devono fidarsi di lui perché ha fiducia in Silente”.

In questo caso, l’ambiguità è fondamentale per la strategia di Silente, e incorpora ciò che

chiamano “contrappeso”. Heyman spiega: “Silente sa che Grindelwald è in grado di prevedere

scorci del futuro, quindi affinché non anticipi le loro azioni, devono confonderlo giocando

d’anticipo. Silente non può rivelare l’intero piano nemmeno a coloro che ne sono coinvolti, il che,

come è facile immaginare, è alquanto sconcertante per il gruppo. Devono solo avere fiducia in lui”.

Ben consapevole che gli alleati di Silente stanno cospirandogli contro, Grindelwald è

concentrato sul suo obiettivo, credendo che sia per un bene superiore. Mads Mikkelsen afferma: “Il

suo obiettivo non è del tutto folle, nel senso che crede fermamente che porterà a un mondo migliore.

Il mezzo con cui vuole raggiungere questo obiettivo, tuttavia, non mette necessariamente tutti

d’accordo”.

L’attore continua osservando che il suo personaggio prova altresì un senso di perdita nei

confronti dell’uomo che una volta condivideva i suoi obiettivi. “Gellert e Albus sono maghi di

grande talento che un tempo erano uniti da un sogno comune: rendere il mondo quello che

credevano sarebbe stato un posto migliore, forgiando un forte legame che è durato un bel po’… e poi

si è dissolto”.

“Era importante per noi trasmettere l’impegno che avevano preso l’uno con l’altro”, afferma

Yates. “Quella sensazione di essere estraniato da una persona con cui hai una profonda connessione

si fa strada attraverso la storia, ed è uno dei temi in gioco per diversi personaggi”.

“Grindelwald ha ancora dei sentimenti per Silente”, aggiunge Heyman, “sebbene alcuni di

questi si siano trasformati in risentimento e amarezza a causa dell’abbandono della causa da parte di

Silente, per come la vede lui. Quindi, anche se Grindelwald non si fermerà davanti a nulla per

diventare il capo del mondo dei maghi, sotto c’è un velo di malinconia e tristezza per ciò che ha

perso: colui che era il suo partner, il suo co-cospiratore e suo pari. Essendo i due più brillanti e

potenti maghi si erano alleati, ma la differenza nei loro valori li ha fatti allontanare. Ora, nonostante

siano circondati da molte persone, Silente e Grindelwald sono soli, e quella solitudine è qualcosa

che li accomuna. Ma”, sottolinea, “questo non rende Grindelwald meno malvagio”.

Yates commenta: “Mads è un attore di talento e sempre curioso di cimentarsi in nuove sfide,

estremamente collaborativo, ed è un vero piacere lavorare con lui. Sul set, è divertente e regala

momenti di leggerezza”.

Nonostante il patto di sangue, Grindelwald sa che è meglio non sottovalutare la capacità di

Silente di fermarlo. Con questo in mente ha preso Credence sotto la sua ala protettrice,

preparandolo a un compito terribile, sfruttando i suoi poteri di Obscuriale, un mago la cui magia è

stata repressa, che ospita un Obscurus ossia un parassita del mondo magico, e che è dotato di

enormi poteri. E, con un astuto colpo da maestro, ripristina il vero nome di Credence: Aurelius

Silente.

Ezra Miller afferma: “Penso che quello che sta succedendo a Credence sia una specie di

arma a doppio taglio. Da un lato, gli è stato dato questo senso di identità, motivazione e

riconoscimento di un suo potere da Grindelwald; ma dall’altro, è profondamente confuso e si pone

molti interrogativi di fondo. Il modo in cui è arrivato a trovarsi in questa posizione lo perseguita e

c’è un’incertezza che risuona con ciò che gli sta accadendo fisicamente. L’Obscurus, grazie al cui

potere è stato in grado di sopravvivere per questo periodo di tempo soprannaturale, è diventato un

disturbo magico e lo sta corrodendo dall’interno. Quindi troviamo Credence in un luogo in cui, in

qualche modo, ha trovato la casa che stava cercando, l’identità che stava cercando ma in realtà non è

così… Sta prendendo lentamente in considerazione, anche solo a livello viscerale, il fatto che sia

stato ingannato”.

Miller attribuisce a Yates il merito di aver contribuito a catturare quella dualità. “Abbiamo

parlato molto della complessità che ricercavamo nell’arco narrativo di Credence”, dice l’attore. “C’è

un senso di decadenza e consapevolezza di sé in Credence che sta affiorando in modo molto

doloroso. Allo stesso tempo c’è finalmente un progresso nel suo percorso, verso la conoscenza di sé

stesso e della delle proprie origini. David ha una grande mente per le sfumature… quindi è stato

molto utile in un processo del genere, in particolare in questa iterazione del personaggio. Non c’è

mai un solo aspetto in ciò che lo motiva; è sfaccettato ed è in conflitto con sé stesso, quindi abbiamo

cercato di assicurarci di tracciarne tutti i punti anche quando a volte si contraddicevano, anzi

abbracciando quelle contraddizioni ed appoggiandoci ad esse”.

“Ezra ha sempre voluto dare il meglio in ogni scena”, dice Yates. “E’ impavido e fantasioso

come attore, oltre che profondamente concentrato sul lavoro”.

Credence ha uno spirito affine con Queenie Goldstein perché “sono entrambi degli outsider”,

afferma Alison Sudol. “Hanno varcato il limite per uscire da una ferita. Nel secondo film, la

decisione di Queenie ha scioccato molte persone; anche io ero confusa quando l’ho scoperto per la

prima volta”, ammette. “Ma quello è stato il suo viaggio, ha fatto del suo meglio per affrontare una

serie dolorosa di eventi, senza strumenti né supporto in suo aiuto”.

“Il mondo magico inclusa sua sorella, l’ha delusa, ha limitato la sua capacità di essere ciò

che era e di amare chi desiderava, e ha commesso l’errore di credere che Grindelwald potesse

offrirle un’alternativa migliore”, continua. “Grindelwald ha usato la sua vulnerabilità a suo

vantaggio, dicendole quello che voleva, separandola da tutti e da tutto ciò che amava. Capisce i

desideri delle persone e se ne approfitta. Ecco perché è così pericoloso. È una cosa che accade

continuamente nel mondo reale, una trappola in cui cadono tanti giovani. Non ci viene insegnato

come assecondare i nostri desideri, ci viene insegnato a sopprimerli per adattarci, rendendoci un

facile bersaglio per la manipolazione. All’inizio di questo film, troviamo Queenie in uno stato di

vero conflitto, avendo perso la connessione con sé stessa e le persone che ama. Quella sua gioiosa

luce interiore non si è spenta, poiché la realtà con cui ha a che fare è diventata sempre più chiara. È

intrappolata in un mondo a cui non appartiene, in cui qualsiasi mossa sbagliata potrebbe essere la

fine. Prende atto delle conseguenze di un errore, e pensa a come andare avanti non potendo tornare

indietro”.

Mikkelsen presume che Grindelwald pur non essendo ignaro dei dubbi che logorano

Queenie, non gli da’ importanza. “Sembra divertirsi a manipolare le persone che sa di non essere

totalmente dalla sua parte. Ovviamente, nel caso in cui riesca a soggiogarle completamente, diventa

una situazione vantaggiosa per tutti. Se non ci riesce, beh, come dice un vecchio detto, ‘Tieni i tuoi

amici vicino… e i tuoi nemici ancora più vicino’. Inoltre, Queenie gli è molto utile perché è una

Legilimens e sa leggere nel pensiero. C’è anche qualcosa di divertente nel non sapere mai se ti

prenderai una pugnalate alle spalle, e a lui piace rischiare”, sorride.

Queenie non è l’unica ad affrontare la perdita e il rimpianto. Di ritorno a New York, Jacob

ha trascurato quella che un tempo era una fiorente panetteria, e lui stesso si è lasciato andare. Dan

Fogler afferma: “La prima volta che appare Jacob, il suo negozio è piuttosto spoglio, come uno

specchio di ciò che sta succedendo nel suo cuore. Queenie è stata la cosa più importante della sua

vita, e da quando se n’è andata lui non è più lo stesso. Ha perso il suo interesse amoroso e la voglia

di cucinare. È malato d’amore e depresso”.

Ciò che Jacob non ha perso sono il suo coraggio e la sua umanità, quindi quando vede una

donna molestata per strada, non esita a intervenire, nonostante sia in inferiorità numerica di tre

contro uno. “E’ buono, astuto e molto coraggioso”, afferma Fogler. “Una volta, insieme a J.K.

Rowling cercando di attribuire ai personaggi una Casa, per Jacob ho detto “È un Tassorosso per via

del suo amore per la cucina, giusto?” Ma lei mi ha detto: “Oh no, è un Grifondoro perché è un

soldato”, e questo mi ha colpito. È stato uno spunto fondamentale per interpretarlo. Sarà anche un

fornaio, ma prima di tutto è un soldato.. e lo adoro”.

In seguito si evince che la donna non era in pericolo… e non era lì per caso. Jessica Williams

condivide: “Si tratta di Eulalie Hicks, alias Lally, una professoressa di Incantesimi della Ilvermorny

che è stata incaricata di convincere Jacob a tornare nel mondo magico, di cui a questo punto

comprensibilmente non vuole far parte. Ma gli spiga che hanno bisogno di lui per questa missione, e

facendo leva sulla sua bontà d’animo lo convince a seguirla”.

“Lally è consapevole della posta che c’è in gioco”, continua la Williams, “e Silente sa che

può fidarsi e contare su di lei. Incarna schiettezza, moralità e indipendenza, che la dice lunga sul suo

carattere di donna di colore di quell’epoca. È anche divertente e onesta, e davvero geniale”.

Mentre “I segreti di Silente” segna la prima grande incursione della Williams nel mondo

magico sullo schermo, l’attrice è da sempre una fan dell’universo di J.K. Rowling. “Sono cresciuta

leggendo i suoi libri, e mi sono innamorata non solo dell’incredibile storia, ma anche dell’idea di

diventare un mago”, dice. “Far parte di ‘Animali fantastici’ è letteralmente un sogno diventato

realtà”.

Yates era entusiasta della scelta della Williams per il ruolo, dicendo: “Jessica è stato un

acquisto meraviglioso per questo mondo. È un’attrice e comica che ha portato un’atmosfera

fantastica sul set e nel ritratto di Lally”.

Con Jacob al seguito, Lally appare su un vagone magicamente addobbato che trasporta la

squadra assemblata da Silente alla volta di Berlino. Sul treno Jacob rincontra Newt, che è felice di

rivedere il suo amico, cosa che Redmayne ha in comune con il suo personaggio. “Il rapporto tra

Newt e Jacob è uno dei miei preferiti. In questo film, non stanno molto insieme, ma Dan ed io anche

in quei pochi momenti abbiamo cercato di mostrare il nostro affetto”.

Per mettere in atto i loro incarichi individuali, Silente ha inviato degli oggetti specifici per

alcuni membri della squadra, incluso qualcosa di straordinario per Jacob. Fogler rivela: “Newt

regala a Jacob una bacchetta magica: ed è una scena commovente. Quando è stato trascinato in

questo mondo aveva ancora la padella in mano, e nel momento in cui Newt gli porge la bacchetta, la

posa subito. È una metafora importante: mette via lo strumento di un fornaio e prende quello di un

mago. Quindi finalmente ho una bacchetta magica anch’io, ed è fantastico. Sono molto, molto felice

di quella bacchetta” dice ridendo. “La sensazione di tenere in mano una bacchetta magica è

eccezionale, la consiglio vivamente”.

Non sorprende che l’indispensabile assistente di Newt, Bunty Broadacre, sia al suo fianco;

tuttavia, questa volta deve seguire le istruzioni di Silente, che le affida un ruolo fondamentale nella

loro missione. Victoria Yeates interpreta ancora una volta la donna che descrive come “il braccio

destro di Newt, ed è totalmente innamorata di lui, ma Newt non ha la personalità per cogliere certe

cose. È affidabile e pratica, e penso che Silente lo sappia. In lei vede una persona leale e risoluta che

svolge coraggiosamente ciò che le viene chiesto. In questo film sboccia decisamente, ed è bello da

vedere. Mi piace interpretare personaggi in cui c’è molto di più in loro di quanto si possa supporre, e

Bunty ne è l’esempio”.

Si unisce al gruppo anche una figura enigmatica apparsa nell’ultimo film, il mago franco-

africano Yusuf Kama, inizialmente per ragioni più personali. William Nadylam racconta:

“Grindelwald ha ucciso la sorellastra di Kama, l’ultimo membro rimasto della sua famiglia, proprio

davanti ai suoi occhi. Secondo me entra a far parte di una nuova famiglia perché attraverso Leta è

legato a Newt e Theseus. Par la force des choses come si dice in francese, per forza di cose, li

aiuterà a combattere contro Grindelwald. Questo è l’inizio di un nuovo capitolo nel percorso di

Kama”.

Leta è stata la prima cotta di Newt nonché l’amica di una vita, che in seguito si è fidanzata

con suo fratello maggiore, Theseus. La sua morte, racconta Callum Turner, “è stata devastante per

entrambi. Ma poi, i fratelli si sono ritrovati dopo anni di abbandono e indifferenza reciproca. I

fratelli e le famiglie possono essere complicate. È stato facile litigare tra loro, ma se sono in grado

di riallacciare i rapporti e formare un’alleanza, chissà quali abilità potrebbero portare per

sconfiggere Grindelwald”.

Redmayne aggiunge: “La complessità delle relazioni tra fratelli – quando sei dello stesso

sangue ma non hai nient’altro in comune – è uno dei temi chiave per me. Newt e Theseus, pur

volendosi molto bene, hanno modi completamente diversi di vedere il mondo. È stato meraviglioso

interpretarlo con Callum perché lo adoro”.

“Eddie ed io ci siamo legati grazie ai nostri personaggi, ma anche per come siamo

realmente”, dice Turner. “Adoro lavorare con lui e soprattutto a questi film”.

Il tema familiare coinvolge anche i fratelli Albus e Aberforth Silente, il cui risentimento è

connesso in gran parte al tragico incidente che ha coinvolto la loro amata sorella, Ariana. Richard

Coyle conferma: “Penso che Aberforth sia molto risentito di vivere all’ombra del suo famoso e

celebrato fratello maggiore. È un rapporto di pochissime parole ma di tante emozioni represse, che

crea una dinamica affascinante. Jude ed io ci siamo divertiti molto, tirando fuori una chimica in

modo naturale. Entrambi abbiamo fratelli e comprendiamo le assurdità di questi rapporti, e ci ha

aiutato parecchio”.

“È stato un onore interpretare un Silente e un personaggio di spicco del mondo magico

originale”, continua Coyle. “Ed è stato interessante ritrarre Aberforth da giovane. È un personaggio

così ricco, e ho sentito il peso della responsabilità nei confronti dei fan di J.K. Rowling e dello

stesso Aberforth, per ritrarre nel modo più giusto lo spirito del personaggio”.

“Sappiamo tutti come sono le tensioni familiari”, dice Heyman. “Non importa quanto tu ami

tuo fratello o tua sorella, ci sono storie e momenti di conflitto che influenzano il presente. Quindi

questa è sicuramente una storia di famiglia, che sia di consanguinei o di amici e colleghi, che si

uniscono nella lotta per preservare il mondo dei maghi”.

Al punto cruciale di quella lotta “c’è un’importante elezione del nuovo Presidente della

Confederazione Internazionale dei Maghi, che guida l’intero mondo magico”, spiega Yates. “Silente

ha mandato Newt a portare un messaggio al leader uscente, Anton Vogel, cioè di non permettere a

Grindelwald di avvicinarsi al processo elettorale. Se così fosse, si scatenerebbe una reazione a

catena di eventi che potrebbe far precipitare non solo il mondo dei maghi, ma anche quello dei

Babbani. È fondamentale, come dice il messaggio, “fare ciò che è giusto, non ciò che è facile”.

Oliver Masucci afferma: “Vogel vede i seguaci di Grindelwald ammassarsi per le strade e

teme che se non gli permettesse di candidarsi, ci sarebbe una rivoluzione. Quindi deve prendere una

decisione”.

I candidati legittimi sono il cinese Liu Tao e la brasiliana Vicência Santos, che era la

favorita. “Santos è una donna potente”, dice Maria Fernanda Cândido, “e mi piace che ci sia una

forte presenza femminile in questo film. Il mondo dei maghi in Brasile ha più fan di quanto si possa

immaginare, e credo che saranno molto felici di essere rappresentati dal personaggio della Santos”.

Lodando l’intero cast, Yates afferma: “Avevamo un ensemble straordinario. Tutti gli attori

sul set si sono sentiti coinvolti in qualcosa che fa parte di una lunga eredità. C’era qualcosa di

magico in tutto ciò: ci hanno dato il meglio, mentre noi abbiamo cercato anche solo per un giorno o

due di lavoro, di far loro vivere la migliore esperienza possibile”.

GLI ANIMALI

Come nella tradizione della serie “Animali fantastici”, “I segreti di Silente” presenta una

varietà di creature magiche, sia nuove che familiari. Nessuna tuttavia, figura più integralmente nella

trama, del Qilin. “Il Qilin è uno dei nostri personaggi principali”, afferma Tim Lewis. “Nella

sceneggiatura, Jo ci ha fornito una descrizione dettagliata, ma questo è stato solo l’inizio di un

processo di progettazione molto lungo per tracciare la direzione in cui volevamo andare”.

Il Qilin del mondo magico ha le sue radici in una creatura mitologica con lo stesso nome.

Anche se, il supervisore degli effetti visivi Christian Mänz osserva: “È impegnativo perché molte di

queste creature mitologiche tendono ad essere degli ibridi di più animali reali. In effetti, ci sono

tradizionalmente molte diverse interpretazioni del Qilin: può essere simile a un cervo, a volte con le

corna altre no; può avere la testa di un leone… Volevamo che le nostre bestie fossero come qualcosa

che esiste in natura, ma al di fuori dei confini della percezione Babbana. Il confine tra fantastico e

fantasy è bello da percorrere”.

Nel film, il Qilin adulto ricorda un drago equino o un cervo ricoperto di squame, e il suo

corpo emette un bagliore quasi divino. Il suo cucciolo condivide quel tratto distintivo, ma si è

ispirato ad un altro design. Mänz ricorda: “Il supervisore all’animazione della Framestore, Nathan

McConnel, si è imbattuto casualmente in un animale chiamato dik-dik, che è una piccola antilope.

Ha un muso insolito, come una versione più corta di quello di un formichiere, e il modo in cui

annusa è davvero particolare. Non appena l’abbiamo mostrato a David Yates, l’ha adorato. Madre

Natura è spesso più fantastica di quanto possiamo immaginare, quindi perché non attingerne un po’

quando possibile?”.

Il ruolo del Qilin è legato alla scelta di un nuovo leader del mondo magico. Yates spiega: “Il

Qilin è in grado di vedere nell’anima di una persona e riconoscerne istintivamente la bontà e la

purezza di cuore. In passato nel mondo dei maghi, il Qilin veniva chiamato durante le elezioni per

percepire le vere intenzioni dei candidati, influenzando la scelta delle persone”.

La Manticora è un’altra bestia che appare sia da adulta che da cucciola, ma a parte ciò in

nulla somiglia al gentile Qilin, anzi è l’opposto. E Yates dice che è esattamente quello che voleva.

“Ho detto a Jo, Steve e David ‘Mettiamoci dentro un mostro spaventoso, per cambiare!’ Abbiamo

sempre avuto delle creature affascinanti docili e divertenti, ma con la sequenza delle Manticore ho

potuto esplorare il confine molto sottile tra commedia e horror, che è uno spazio divertente da

percorrere”.

Simile a un incrocio tra un granchio o un’aragosta e uno scorpione, sebbene con tre occhi

luccicanti, le voraci Manticore sono le “guardie” disumane della prigione in cui purtroppo si trova

Theseus. “Nella profondità della prigione c’è un’enorme Manticora che deve nutrire moltissimi

cuccioli. Il modo in cui lo fa è davvero orribile, ma è anche stranamente divertente”, annuisce

Yates.

Theseus potrebbe aver deriso la professione scelta da Newt in passato, ma di certo non lo ha

fatto quando il Magizoologo si è presentato per portarlo in salvo, usando la sua esperienza per

depistare i cuccioli di Manticore. “Catalizzano Newt per fare un balletto ridicolo”, ride Redmayne.

“Non sarebbe un film di ‘Animali fantastici’ senza che io debba passare attraverso un’umiliazione

rituale, che in genere comporta un qualche tipo di danza”.

Notando l’impegno dell’attore, Yates aggiunge: “Fare quella rotazione dei fianchi potrebbe

non sembrare così difficile, ma quando la devi fare per circa sette ore di riprese, è stancante. Eddie

ha dato il massimo fino al punto in cui era fisicamente esausto, ma è fatto così: dà il massimo per

portare al termine la scena”.

Il film introduce una bestia aviaria chiamata Viverna, che esce dalla valigia di Newt in un

momento opportuno. Nel progettare la creatura mutaforma, Mänz dice: “Uno dei nostri artisti ha

avuto la brillante idea di una specie di drago che può gonfiarsi da solo e volare, come una

mongolfiera, un po’ matto e divertente. Una volta in volo, la Viverna si trasforma di nuovo,

allargando le ali mentre si sgonfia, poggiandosi sulla sua lunga coda che è in grado di sopportare

più volte il suo peso.

Newt è nuovamente raggiunto nell’avventura da Pickett, il suo coraggioso e pieno di risorse

Asticello, e dall’incorreggibile Snaso, chiamato Teddy. Redmayne dice: “Pickett è sinonimo di

essere brillanti e salvare la situazione. Lo Snaso ruba la scena come sempre, e in genere è la rovina

di Newt”, anticipa. “Sono piuttosto capricciosi e giocosi in questo capitolo, ma senza rivelare nulla,

direi che sia Pickett che Teddy in questo film sono degli eroi”.

Una bestia conosciuta e amata da tutti i fan del Wizarding World, la Fenice, vola nel film;

tuttavia, essendo collegata a Credence, riflette ciò che sta accadendo dentro di lui. Mänz afferma:

“Volevamo farla sembrare come se si stesse avvicinando alla fine del suo ciclo di vita, meno rossa e

brillante, e molto più grigia di quanto l’avessimo vista prima. Dalle sue ali emergono delle braci,

segno che si sta trasformando in cenere mentre vola. Fondamentalmente ha lo stesso design dei film

precedenti, ma sembra un po’ malandata rispetto a prima”.

Come sempre, un gruppo di esperti burattinai, guidati dalla supervisione Tom Wilton, ha

aiutato il cast e i realizzatori. Hanno fornito rappresentazioni tangibili e mobili di ogni bestia con

cui gli attori potevano interagire. I pupazzi fungevano anche da sostituti fisici per le creature, quindi

Yates e la sua squadra di cameraman avevano un riferimento fisico da inquadrare per le loro scene.

UN MAGICO MONDO GLOBALE

L’azione in “Animali fantastici: I segreti di Silente” abbraccia sei Paesi in tre diversi

continenti, anche se l’effettività delle riprese era considerevolmente inferiore. Grazie allo

straordinario talento e alla creatività dei capi dipartimento e delle loro troupe, le riprese principali

sono state realizzate quasi interamente sul vasto backlot e sui molteplici teatri di posa dei Warner

Bros. Studios Leavesden a Watford, in Inghilterra.

“Avevo una squadra eccezionale per realizzare questo film”, afferma Yates. “La portata era

impegnativa, ma ciò che l’ha resa più semplice è stata la collaborazione di un gruppo di persone

risolutive e di cui ti fidi. Il senso per rimanere sempre concentrato in questo genere di film me lo

danno dei professionisti che rispetto, ammiro e stimo davvero”.

Continuando la sua incomparabile eredità artistica nel mondo dei maghi sul grande schermo,

il leggendario scenografo Stuart Craig ha progettato le scenografie internazionali, in tandem con il

collega scenografo Neil Lamont. Heyman afferma: “Ho avuto il privilegio di lavorare con Stuart

Craig per più di 20 anni, e lo considero uno dei nostri più grandi designer viventi, se non il più

grande. La sua capacità di evocare un mondo che è allo stesso tempo meraviglioso ma anche

accessibile e reale, è straordinaria. Penso che una delle chiavi per costruire il mondo di Jo e dei

personaggi che lo vivono, sia la verità. E Stuart nei suoi progetti cattura sia il mondo naturale che

quello fantastico, facendo sempre trasparire un certo senso di verità”.

Lamont afferma: “Lo chiamiamo Stuart il governatore. Anche se l’abbiamo co-progettato, il

nostro rapporto sarà sempre quello: questo film è stato come la fase finale del mio apprendistato,

davvero. Ogni giorno sapevo che avrei imparato qualcosa da lui che mi avrebbe accompagnato per

tutta la carriera”.

CINA

Newt cerca i Qilin in una remota regione montuosa dell’Asia. Per ricreare quell’ambiente in

modo autentico, un piccolo team di realizzatori ha intrapreso un viaggio di esplorazione per trovare

lo sfondo perfetto per la ricerca del Magizoologo della bestia preziosa. Le cascate Detian, nel sud

della Cina, al confine con il Vietnam, e il fiume Li fornivano l’aspetto giusto per questo scenario.

Lamont osserva: “Il fiume Li è semplicemente mozzafiato, con le sue rocce calcaree e le

pareti statuarie striate dall’invecchiamento e dai minerali. E le cascate di Detian sono incredibili,

multilivello, che vanno da furiose a molto tranquille”. Inoltre, Moon Hill, una grande grotta calcarea

rotonda con un buco a forma di luna al centro, è diventato il modello per il nido del Qilin.

Mänz aggiunge: “Durante i sopralluoghi, abbiamo fatto volare un drone per vedere la scala

dell’ambiente e ottenere i filmati da riportare, che hanno costituito la base da cui partire. Abbiamo

quindi assunto un team locale che ha trascorso due settimane a catturare ogni luogo nel dettaglio. La

mia pietra miliare è sempre la realtà, quindi abbiamo cercato di fotografare il più possibile in modo

che le persone che creano le parti digitali dei set avessero tutto il materiale di riferimento di cui

avevano bisogno. È un vero matrimonio tra ciò che potevamo costruire fisicamente e ciò che

doveva essere lasciato al team dei VFX nella post produzione”.

Tuttavia, anche Lamont ammette di essere rimasto sorpreso all’idea di dover erigere una

vera cascata nel backlot. “Hanno detto: ‘Le scannerizziamo e creiamo la nostra versione delle

cascate di Detian’. Ho pensato: ‘Oh no, dobbiamo costruire una cascata nel Regno Unito’. Una volta

tornati a casa, abbiamo progettato una piantina calcolando l’elevazione richiesta, l’abbiamo

modellata dando vita a questa straordinaria cascata. E, naturalmente, sono stati chiamati in causa gli

effetti speciali. Ho chiesto: ‘Come faremo a pompare tutta quest’acqua attraverso il set? È possibile?’

Mi hanno semplicemente guardato e detto: ‘Certo che sarà possibile’. Avere quel tipo di

collaborazione con altri dipartimenti è fenomenale”.

Il set della cascata era alto 12 metri con piante di bambù alte 9 in cima. La troupe degli

effetti speciali, guidata dal supervisore degli effetti speciali Alistair Williams, ha collaborato con il

team di progettazione per dare vita alla cascata. Per creare l’effetto cascata sono state utilizzate otto

pompe sommerse per grandi volumi, ciascuna in grado di erogare 440 litri di acqua al secondo.

Poiché le scene sono state girate di notte nel freddo di metà novembre, l’acqua è stata riscaldata a 82

gradi (28 gradi Celsius). Ciò è stato particolarmente apprezzato da Redmayne, poiché Newt finisce

nell’acqua per un po’.

L’attore si meraviglia: “In tutti i film di ‘Animali fantastici’, ho visto dei set davvero

straordinari, ma quando sono arrivato ai Leavesden e ho visto questa cascata e le enormi montagne

ricoperte di bambù, sono rimasto sconvolto. Non riuscivo a credere che fosse reale”.

NEW YORK

Il film fa una breve sosta nel Queens, a New York, dove Lally implora Jacob di tornare con

lei nel mondo dei maghi.

Fortunatamente, gran parte del set di New York del primo film era ancora in deposito,

quindi il dipartimento artistico è stato in grado di ricostruirlo… con una grande differenza. La

panetteria di Jacob, un tempo fiorente, che offre ai clienti pane fresco e dolci a forma di bestie

fantastiche di Newt, è caduta in disgrazia. Rispecchia la Grande Depressione che aveva attanagliato

la nazione, così come la depressione nel cuore spezzato di Jacob.

HOGWARTS E HOGSMEADE

È sempre una gioia per i realizzatori e il cast, così come per il pubblico, tornare a Hogwarts,

dove sono iniziate tutte le avventure del mondo magico. Diversi set che non esistono più

fisicamente sono stati ricostruiti digitalmente, tra cui l’iconica Sala Grande e la Stanza delle

Necessità. In effetti, le uniche cose realmente presenti sul set erano il pavimento e la grande ruota

della preghiera del Bhutan, che era, come suggerisce il nome della Stanza, necessaria per la

squadra.

L’ufficio di Silente non è quello del preside che sarebbe diventato, “quindi non è l’autorevole

ufficio che conosciamo dei film di ‘Harry Potter'”, dice Lamont. “Ma Stuart l’ha progettato

esattamente con la stessa atmosfera, lo stesso stile di ebanisteria, con l’aggiunta di una torretta”.

Law afferma: “Adoro tornare a Hogwarts perché penso che sia il luogo in cui Silente si sente

più a suo agio. È il suo santuario”.

Il popolare tour di Harry Potter ai Leavesden, che presenta diverse ambientazioni familiari

dei film, è stata una risorsa preziosa per la ricostruzione del villaggio di Hogsmeade. Mänz nota:

“C’è un adorabile modello di Hogsmeade durante il tour, quindi l’abbiamo scansionato come base

per la nostra costruzione dell’intero villaggio”.

I risultati hanno deliziato il cast, in particolare una devota fan. Jessica Williams afferma:

“Per me, dopo aver letto tutti i libri e visto tutti i film, è stato surreale trovarmi su questi set. Non ho

mai sperimentato qualcosa di così coinvolgente. Per due mesi, ogni volta che entravo sul set,

pensavo, ‘Caspita! Siamo a Hogsmeade!’ ”.

All’interno del villaggio si trova la locanda Testa di Porco di proprietà e gestito da Aberforth

Silente. Tre set separati comprendevano la locanda, con l’esterno nel backlot e due set interni

costruiti sullo stesso palco, incluso il bar al piano di sotto. Richard Coyle ricorda: “Sembrava così

autentico, che veniva voglia di prendersi un drink e sedersi accanto al fuoco”.

Yates osserva che l’illuminazione creata dal suo direttore della fotografia, George

Richmond, ha contribuito a dare la giusta atmosfera alla locanda. “George è un grande fan di tutti i

film di Harry Potter, e ha portato quella passione nel lavoro. Il modo in cui ha illuminato la

Locanda, ad esempio, gli ha dato un’atmosfera calda e un color tabacco che riporta ai film

precedenti. È un Direttore della fotografia di talento, e rimane coinvolto emotivamente nella scena.

È anche un collaboratore fantastico, per me e per tutti i nostri reparti. Penso che abbia fatto un

ottimo lavoro per la trasposizione cinematografica di questo film”.

TRENO PER BERLINO

La squadra si riunisce per la prima volta in un vagone del treno, dove Newt racconta il piano

di Silente mentre si dirigono in Germania. Per il mondo Babbano, è un tipico treno passeggeri con

un anonimo bagagliaio nella parte posteriore. “Tuttavia”, descrive Lamont, “una volta entrati,

diventa il grande interno di una carrozza di prima classe. Il design è in tutto e per tutto in Art Déco,

solo per mostrare che siamo negli anni ’30, e in un’era più moderna dall’ultimo film. La tavolozza

colori è piuttosto ricca, ma di buon gusto”.

Il vagone del treno di lusso presentava pannelli impiallacciati in acero a volo d’uccello con

intarsi in ebano e bronzo, e pannelli in foglia d’oro. Il bar e i tavoli hanno dettagli in

impiallacciatura scanalata, piani in marmo nero e finiture in bronzo, e il rivestimento dei sedili è in

pelle rossa. C’è anche un camino in marmo nero che funge da mezzo di locomozione meno

tradizionale. Il set dei vagoni è stato costruito su un rig in movimento SFX per simulare il

movimento di un treno che viaggia sui binari.

“I treni magici di Harry Potter hanno una storia”, osserva Yates. “Sono credibili, e si respira

un senso di vera magia mentre ti trasportano da un posto all’altro. Il nostro vagone era uno dei set

preferiti dagli attori”.

GERMANIA E AUSTRIA

Arrivati a Berlino, Kama e Bunty prendono strade separate come da istruzioni specifiche di

Silente. Gli altri si dirigono verso il Ministero della Magia tedesco, che voleva dire camminare

attraverso un muro di mattoni che protegge il mondo magico dal lato non magico.

Dal lato dei maghi, i sostenitori di ogni candidato alle imminenti elezioni si stanno

mobilitando per la loro scelta. Tra loro si mescola una fazione crescente di seguaci di Gellert

Grindelwald. I coloratissimi stendardi dei candidati sono stati creati dal duo di artisti grafici

Eduardo Lima e Miraphora Mina, meglio conosciuti come MinaLima, che si sono occupati della

grafica di tutti i film del Wizarding World.

Il design esterno dell’imponente Ministero della Magia tedesco “è diverso da tutti i ministeri

che abbiamo visto prima”, afferma Lamont. “E’ fortemente influenzato dal complesso edilizio

Chilehaus a forma di angolo acuto sito ad Amburgo, costruito agli inizi degli anni ’20, così come

dall’architettura neoclassica tedesca degli anni ’30 e ’40. La facciata dell’edificio è in mattoni blu-

nero, e nel cortile ci sono enormi statue che rappresentano personaggi della cultura popolare

tedesca”.

È sempre consuetudine per il team VFX estendere i set, e il ministero non ha fatto eccezione.

Tuttavia, Mänz afferma: “Il ministero tedesco è stato uno degli esterni più impegnativi, perché era

immenso. Girando attorno alla maquette per pianificare le riprese, ci siamo improvvisamente resi

conto di quanto fosse enorme. Se l’avessimo dovuto realizzare praticamente solo le colonne

sarebbero state alte 27 metri.

Per vedere l’enorme estensione digitale, Mänz continua: “la Framestore ci ha fornito uno

strumento di visualizzazione chiamato Farsight, che significava stare in qualsiasi punto del set con

in mano un tablet che mostrava i set digitali. È stato uno strumento eccezionale per gli attori, David,

il direttore della fotografia e il dipartimento artistico”.

Il set del salone del ministero era altrettanto grandioso, e riempiva uno dei più grandi teatri

di posa di Leavesden. Il dipartimento artistico ha realizzato le pareti e i pavimenti in finto marmo

bianco e nero, e le colonne in marmo rosso. La cornice del soffitto era ricoperta di foglia d’oro e il

reparto oggetti di scena, guidato da Pierre Bohanna, ha modellato quattro magnifici lampadari,

ciascuno con 250 luci. Due enormi dipinti a olio adornavano le pareti, mostrando personaggi della

mitologia mondiale dei maghi animati dagli effetti visivi, completi di fulmini.

Tuttavia, la tempesta non si è limitata all’opera d’arte. A seguito di un tentativo di omicidio

al banchetto dei candidati, vengono estratte le bacchette, generando un vortice di tutto ciò che non

era fissato a terra. “È stata una sequenza divertente ma difficile”, spiega Mänz. “Ogni singolo

oggetto di scena, dai lampadari agli asparagi, aragoste, ogni pezzo di stoviglie, bicchieri, argenteria,

ecc., è stato scansionato per essere risucchiato dalla tempesta nella versione in digitale”.

Le strade di Berlino, costruite nel backlot dei Leavesden, hanno fatto da sfondo ad un

furioso confronto tra Silente e Credence. Nel coreografare la sequenza, il coordinatore degli

stuntman Rowley Irlam ha voluto riflettere il temperamento di ogni personaggio. “Silente è più

controllato, mentre Credence è più immaturo e irritabile, quindi abbiamo cercato di inserire queste

caratteristiche nell’azione. In realtà c’è del contenuto emotivo dietro i loro movimenti”.

Ezra Miller afferma: “Il loro duello è tanto esplosivo quanto emotivamente motivato, e

abbiamo lavorato molto per trovare la coreografia adatta a raccontare la storia dietro il loro scontro.

Sono due maghi, uno molto addestrato ed estremamente potente e l’altro no, ma che incanala il

potere che proviene dall’Oscurus dentro di lui. Onestamente è stata una delle esperienze più

eccitanti e interessanti della mia vita”.

“Desideravo trovare una certa grazia e una potenza senza spreco di energie per le abilità di

Silente nel combattimento”, dice Law. “Il team di stunt è stato molto aperto ai miei suggerimenti su

come trovare un linguaggio fisico che trasmettesse la sua potenza e il suo notevole senso di calma.

Un uomo così incredibilmente potente manterrebbe la calma sotto attacco, perché potrebbe aver

bisogno di usare solo l’80 percento della sua forza. Ezra ed io ci siamo divertiti molto ad

interpretarlo”.

Il loro duello con la bacchetta si traduce in una distruzione diffusa che in qualche modo

sembra passare inosservata alla popolazione non magica. In una svolta interessante, Mänz spiega

che Silente è in grado di capovolgere la realtà. “Silente crea una sorta di versione speculare della

città, dove tutto è flop. Tutta la grafica è al contrario, e le persone e il traffico si muovono al

rallentatore prima di scomparire tutti insieme; quindi questa città frenetica sembra improvvisamente

una città fantasma. A un certo punto Silente usa il suo Deluminatore anche per spegnere la luce del

giorno e sciogliere l’incantesimo. Il mondo reale è dall’altra parte, sui riflessi delle finestre, ma era

un modo in cui potevano combattere e praticamente distruggere tutto senza preoccuparsi degli

effetti sulla popolazione”.

Sotto le strade, un’altra sequenza d’azione si svolge nella famigerata prigione di Erkstag, che

si credeva fosse chiusa mentre invece sottoterra era ancora attiva, in senso figurato e letterale. Il

punto di riferimento per la progettazione era una vecchia cava inutilizzata. Lamont dice: “Ha delle

colonne quadrate formate nella roccia, che sostengono un tetto molto basso. Stuart è sempre stato

affascinato da questo stile di ambientazione, ispirato dalla natura, e ci è piaciuto che fosse molto

stretto e compresso. E poi porta in un enorme blocco detentivo a spirale, che era un set in

composito”.

Tim Lewis spiega: “Abbiamo costruito la prigione in sezioni perché sarebbe stato difficile

renderla così grande come descritta. Ma il nostro direttore della fotografia George Richmond, lo ha

reso più claustrofobico perché il set era avvolto nell’ombra, quindi i personaggi continuano ad

entrare e uscire dai fasci di luce”.

“Nel complesso, la trama, il tono infausto e le rocce grondanti avevano lo scopo di farti

sentire come se non volessi essere lì”, dichiara Lamont.

Sulle montagne della vicina Austria, il castello di Nurmengard è la casa e il quartier generale

di Gellert Grindelwald. L’esterno già esisteva nel secondo film ma è stato ampliato per includere un

cortile. All’interno, il salotto principale è rimasto sostanzialmente lo stesso, con l’aggiunta della

stanza di Credence. Yates voleva che la stanza riflettesse il caos che stava vivendo il personaggio,

quindi c’erano delle scritte convulse sulle pareti, e sul pavimento giacevano delle foglie provenienti

dalle fessure della finestra, oltre a un disordine generale. La piscina nel seminterrato del castello era

costruita in acciaio fiancheggiata da illuminazione subacquea a tenuta stagna nascosta. Sulle pareti

che circondano la piscina sono stati scolpiti dei simboli e delle scritte, con striature d’acqua e

macchie di umidità che danno il senso di un ambiente freddo e umido.

BHUTAN

Il momento culminante di “Animali fantastici: I segreti di Silente” si svolge nel Regno del

Bhutan. “È un luogo molto spirituale”, afferma Lamont, “quindi si è prestato ad essere il sito di

questo villaggio magico”.

Ai realizzatori non è stato possibile raggiungere il Bhutan per immortalare delle immagini,

quindi si sono affidati all’indispensabile materiale di riferimento. Il Chiba Institute of Technology

del Giappone aveva commissionato un’attività di ricerca e sondaggio chiamato Traditional

Bhutanese Houses, che il team di ricerca ha fornito al dipartimento artistico. Il rapporto era una

sorgente di informazioni architettoniche vitali, ed è diventato una risorsa inestimabile per la

progettazione del villaggio collinare bhutanese.

Craig ha replicato sia la verticalità del Bhutan che il candore della sua architettura, che il

gruppo di progettazione ha realizzato con mattoni e drappeggi bianchi. Varie sezioni del set sono

state più volte rivestite per fungere da strade tortuose e vicoli attraverso i quali i nostri eroi cercano

di eludere i sinistri accoliti di Grindelwald.

Le torri a Nido d’aquila che sovrastano il villaggio, erano accessibili solo da una lunga

scalinata che, fortunatamente per il cast e la troupe, è stata potenziata dagli effetti visivi. Il team di

Craig e Lamont ha studiato a fondo l’architettura dei templi bhutanesi, lasciando spazio alla

creatività, dato che rappresentava il magico mondo del Bhutan.

David Yates afferma: “Il Bhutan è un contesto magico e straordinario per far culminare il

film alla fine del nostro viaggio vorticoso intorno al pianeta… tutto attraverso i Leavesden”, dice

sorridendo.

COSTUMI

Colleen Atwood ha disegnato i costumi di tutti i film di “Animali fantastici”, e David Yates

la definisce una “forza della natura e una persona deliziosa con cui lavorare. Colleen è una

costumista espressiva che sa cogliere le opportunità creative offerte dal magico mondo”.

Nel descrivere il suo approccio al terzo film, la Atwood afferma: “Il mio più grande

obiettivo era mostrare il viaggio che i personaggi affrontano dall’ultima storia”.

Newt inizialmente appare in mezzo alla natura, e la Atwood di conseguenza ha adattato il

suo look. “Indossa un completo in tre pezzi da safari, realizzato con un lino a quadri che abbiamo

tinto per mimetizzarsi con l’ambiente. Ha il suo solito papillon, ma è aperto intorno al collo”.

Una volta tornato nella civiltà, indossa un cappotto che ha la stessa silhouette del suo

cappotto originale, “ma solo un po’ più urbano”, aggiunge. “Volevo inoltre che il suo costume fosse

più chiaro rispetto all’ambiente scuro di Berlino, dove si trovano per gran parte del film”.

Redmayne commenta: “Una delle cose che rende particolarmente speciale Colleen è che

capisce gli attori. Sa che per noi oltre a ciò che appare contano anche le cose che il pubblico non

vede. E tutti quei piccoli dettagli aiutano ad incarnare il personaggio”.

La Atwood ha vestito Silente in abiti di cashmere più raffinati e sartoriali, con una specifica

combinazione di colori. Spiega: “Lo abbiamo messo in tenui grigi che richiamano sottilmente il

color lavanda che indosserà in seguito come Preside. Ho aggiunto un po’ di lucentezza al suo

cappotto per dargli più consistenza e illuminazione, e non sembrasse un tessuto liscio”.

La costumista ha scelto una tavolozza di colori diversa per Grindelwald, vestendolo con uno

stile sartoriale adatto alle sue ambizioni. “La maggior parte dei suoi costumi sono di colore verde

loden, che in un certo senso è molto germanico. Gli abbiamo dato un cappotto di base in stile

Chesterfield che è probabilmente il cappotto meno adatto a un mago, perché Grindelwald è in un

momento serio della sua vita, vuole diventare un leader mondiale, un uomo di grande potere, e non

doveva mostrarsi con abiti appariscenti”.

Mads Mikkelsen ha apprezzato i costumi creati per il suo personaggio. “Colleen è una

leggenda”, afferma. “Tutto era straordinariamente fatto su misura in stile anni ’30, un periodo

storico molto elegante. Ci siamo sentiti pazzeschi nei nostri abiti”.

Anche Miller ha adorato lavorare con la Atwood, e ha particolarmente apprezzato il

cambiamento del guardaroba di Credence. “Ero entusiasta di ricoprire un ruolo che ora faceva

ufficialmente parte di una comunità magica, per non parlare di una comunità malvagia, perché

sappiamo tutti che nella narrativa fantasy, le persone malvagie hanno uno stile migliore. Non si sa il

perché, ma è così. E questo significava che avrei raggiunto l’apice dell’esperienza di Colleen

Atwood, cosa che desideravo ardentemente. Colleen è una maestra… un’artista di vero talento, e

formidabile”.

“Credence è diventato una forza adulta di magia e potere”, dice la Atwood, “quindi volevo

rifletterlo nei suoi vestiti. Per lui abbiamo scelto il nero, l’antracite e il rosso, con una rilegatura di

seta sui bordi del nero, e ho aggiunto una serigrafia sulle spalle e sull’orlo del cappotto per catturare

la luce. Il suo gilet è realizzato con un pezzo di tessuto laccato giapponese che mi porto dietro da

circa 20 anni, e che finalmente ha trovato spazio in questo film. È un tessuto fantastico perché,

anche se scuro, riflette la luce e i colori dell’arcobaleno”.

Un’altra persona nell’orbita di Grindelwald, Queenie ha forse subito la trasformazione più

palese. I suoi ricci sui toni del rosa e gli abiti fluidi color pastello sono stati sostituiti da capelli

biondo platino e tonalità più scure dei vestiti. La Atwood afferma: “I toni di colore di Queenie sono

variazioni del rosso, dal carminio intenso al ciliegia, mescolato con grigi e antracite. Il cappotto era

in tessuto di lana di yak, che per me ha significato mostrare il tocco di internazionalità della storia”.

Nel frattempo Jacob “è un po’ nel limbo senza la sua Queenie, quindi inizialmente appare

piuttosto giù e leggermente trasandato”, descrive la Atwood. “Poi Lally essenzialmente fa una

‘magia’ rendendolo più presentabile. Allo stesso tempo è un uomo umile, quindi abbiamo usato

materiali della classe operaia per i suoi vestiti, con una combinazione di tonalità color terra e colori

più freddi. Mi è piaciuta la giustapposizione di blu e marrone con un accento di rosso”.

La Atwood per i costumi di Lally ha considerato la professione del personaggio. “E’

un’educatrice, e si presenta come una donna autoritaria. Ho scelto un caldo colore carminio per

Lally perché le stava bene e trasmette un certo senso di sicurezza”.

Il lavoro di Theseus ha influenzato in modo simile i progetti della Atwood per il suo

personaggio. “Theseus è il poliziotto onesto della storia, in un certo senso, quindi l’ho messo in blu

navy perché a mio avviso ricorda la versione raffinata di un’uniforme”.

La Atwood ha vestito Bunty con i toni della terra “perché mi è piaciuta l’idea che fosse

radicata, anche se è anche meravigliosamente vivace. Ha un soprabito di lana a quadri molto

funzionale, con una camicetta morbida per dare un tocco di femminilità al suo look”.

Per Kama, la costumista dice: “Lo volevamo meno benestante dell’ultima volta, come se

fosse caduto in disgrazia. La sua cravatta è a brandelli e i suoi vestiti sono quelli di un operaio,

anche se in realtà non lo è, ma così sembra”.

Richard Coyle dice di aver dato qualche input per il guardaroba di Aberforth, in particolare

un accessorio. “Pensavamo che sarebbe stato divertente se Aberforth avesse l’aspetto di una

versione più povera di Albus, quindi magari indossando gli scarti del fratello. Ho detto a Colleen

che sarebbe stato bello se avessimo trovato una spilla con una capra, perché il Patronus di Aberforth

è una capra. Il giorno dopo, era sul mio costume”.

Come sempre, le responsabilità della Atwood si sono estese ben oltre il cast, e hanno

compreso anche le folle che popolavano i vari luoghi, riflettendo le diverse culture all’interno del

mondo magico. “Avevamo l’obiettivo di creare maghi, dall’Inghilterra alla Germania per finire la

storia in Bhutan”, racconta. “È stato davvero divertente creare degli abiti ispirati al Bhutan.

Volevamo onorare lo stile e la cultura del Bhutan, insieme a tutti gli altri personaggi del mondo

magico”.

Al termine delle riprese principali, David Yates ha completato le fasi finali di “Animali

fantastici: I segreti di Silente”, con la collaborazione del montatore Mark Day, che ha curato il

montaggio di tutti i film del regista degli ultimi vent’anni, e con il compositore James Newton

Howard, che ha creato nuovamente la musica che fa da sfondo all’avventura dei personaggi.

Il regista riflette: “È stato gratificante ricevere messaggi di persone che durante il lockdown

hanno trovato conforto in questi film, perché il mondo magico ha rappresentato un posto sicuro

dove rifugiarsi quando tutto sembrava incerto. Mi sono reso conto che questi film hanno un posto

speciale nella vita delle persone…ed è quello a cui tutti noi narratori aspiriamo”.

***

IL CAST ARTISTICO

EDDIE REDMAYNE (Newt Scamander), attore pluripremiato, attualmente impegnato nel

West End di Londra nell’elettrizzante revival di “Cabaret”, al fianco di Jessie Buckley. Questa

produzione, acclamata dalla critica, lo vede protagonista nei panni di The Emcee, ruolo che gli ha

portato il WhatsOnStage Award per miglior performer maschile in un musical. In aggiunta, ha

appena ricevuto la nomination all’Olivier Award, per Miglior attore in un Musical, sempre per la

sua performance in “Cabaret”, che ha ottenuto un totale di 11 candidature, tra cui Best Musical

Revival. I premi saranno assegnati il 10 aprile 2022.

Redmayne ha dato origine al ruolo di Newt Scamander in “Animali fantastici e dove

trovarli” seguito da “Animali Fantastici- I crimini di Grindelwald”. Questi due primi film del

franchise, hanno incassato oltre 1,4 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Ha di recente terminato la produzione di “The Good Nurse”, in cui recita al fianco di Jessica

Chastain. Il film è basato sulla vera storia dell’inseguimento e della cattura di Charlie Cullen,

un’infermiera considerata uno dei serial killer più prolifici della storia e ora meglio conosciuta come

“L’Angelo della Morte”.

Redmayne è stato anche recentemente visto nel ruolo di Tom Hayden nel pluripremiato

dramma legale diretto da Aaron Sorkin, “Il Processo ai Chicago 7”, di Netflix. Il film è incentrato

sul processo contro sette imputati, accusati di cospirazione e incitamento alla rivolta, in relazione

alle proteste esplose durante la convention nazionale democratica del 1968 tenutasi a Chicago,

nell’Illinois. L’intero cast è stato nominato al Critics’ Choice Award ed ha vinto lo Screen Actors

Guild (SAG) Award per Miglior cast Cinematografico. Il film è stato anche candidato nella

categoria Best Motion Picture – Drama ai Golden Globe, come Best Film ai BAFTA Award, e

miglior film agli Academy Award.

Prima di questo film, Redmayne ha recitato al fianco di Felicity Jones in “The Aeronauts”,

per gli Amazon Studios. Nel film, diretto da Tom Harper e scritto da Jack Thorne, Redmayne

interpretava lo scienziato testardo James Glaisher che, insieme alla ricca vedova Amelia Wren,

intraprende una spedizione in mongolfiera, per volare più in alto di quanto chiunque altro sia mai

riuscito prima. Di recente ha anche prestato la voce per il doppiaggio della commedia animata

preistorica, “I Primativi”, per gli Aardman Studios.

Nel 2015 l’attore ha recitato nel film di Tom Hooper “The Danish Girl”, al fianco di Alicia

Vikander. Ispirato alla vera storia del pittore danese Einar Wegener e della moglie Gerda, il film

segue la loro appassionata quanto inusuale storia d’amore, ambientata all’inizio del 20° secolo.

Questa sua performance gli è valsa le nomination all’Academy Award, al Golden Globe, al SAG

Award e al BAFTA Award, tutte nella categoria Miglior Attore. Quello stesso anno, Redmayne, era

anche nell’avventura fantascientifica, “Jupiter- il Destino dell’Universo”, diretto dalle sorelle

Wachowski e interpretato al fianco di Channing Tatum e Mila Kunis.

Redmayne è anche meglio noto per la sua interpretazione del fisico di fama mondiale

Stephen Hawking, nel film del 2014 “La teoria del tutto”, diretto da James Marsh e interpretato al

fianco di Felicity Jones, Emily Watson e David Thewlis. Il film, scritto da Anthony McCarten ed

ispirato alle memorie di Jane Hawking, “Travelling to Infinity: My life with Stephen”, segue la

storia d’amore tra il giovane studente di cosmologia a Cambridge e Jane Wilde, studentessa di belle

arti di cui si innamora negli anni ’60. Per questa spettacolare performance, Redmayne ha vinto

l’Oscar come Miglior attore protagonista, il Golden Globe per Miglior Attore, il SAG Award per

Miglior Attore Protagonista, e il BAFTA Award per Miglior Attore.

Nel 2012, Redmayne, era nel pluripremiato musical “Les Misérables”, che è stato candidato

all’Oscar come Miglior Film ed ha vinto il Golden Globe nella categoria Miglior Film, Musical o

Commedia. Nel film recitava al fianco di Anne Hathaway, Hugh Jackman, Russell Crowe e

Amanda Seyfried sotto la regia di Tom Hooper. Redmayne ha vinto il Virtuoso Award al Santa

Barbara International Film Festival per la sua interpretazione di Marius Pontmercy, ed è stato

candidato all’Evening Standard Film Award, per Miglior Attore, e al BAFTA Award, nella

categoria, Miglior astro nascente. Ha anche condiviso la nomination al SAG Award per il miglior

cast in un film, oltre a vari altri premi e candidature.

Tra gli altri suoi crediti cinematografici, Redmayne ha recitato nel film indipendente “The

Yellow Handkerchief”, al fianco di Kristen Stewart e William Hurt, e nel controverso film di Tom

Kalin, “Savage Grace”, al fianco di Julianne Moore. Redmayne ha fatto il suo debutto

cinematografico nel 2006, nel thriller drammatico di Robert De Niro “L’ombra del potere- The

Good Shepherd”, con Matt Damon e Angelina Jolie, che impersonavano i genitori del suo giovane

personaggio. Agli esordi ha avuto un ruolo di supporto nel film di Shekhar Kapur “Elizabeth: The

Golden Age”, al fianco di Cate Blanchett, Geoffrey Rush e Clive Owen, e poi ha recitato in “L’altra

donna del re”, al fianco di Natalie Portman e Scarlett Johansson.

Redmayne ha anche una vasta esperienza nella televisione britannica. Nel 2012 era in

“Birdsong”, al fianco di Clemence Poesy; un adattamento in due parti della BBC One, del romanzo

su una storia d’amore ambientata durante la prima guerra mondiale scritto da Sebastian Faulks; e in

“The Pillars of the Earth”, epica mini-serie nominata agli Emmy e ai Golden Globe, adattamento

del romanzo bestseller di Ken Follett. Tra gli altri suoi crediti televisivi: il ruolo protagonista di

Angel Clare nell’acclamato adattamento della BBC di “Tess of the D’urbervilles”.

Nel 2010 Redmayne ha vinto sia il Tony che l’Olivier Award per la sua strabiliante

performance nell’acclamata produzione teatrale di Michael Grandage “Red”, che è stata anche

trasposta dal Donmar Warehouse di Londra al Golden Theatre di Broadway. In questa opera, con

solo due protagonisti in scena, recitava al fianco di Alfred Molina, ed ha segnato il suo debutto a

Broadway. In precedenza era stato osannato per la sua performance del 2004, al fianco di Jonathan

Pryce, nell’opera allestita nel West End di Londra di Edward Albee, “The Goat or Who is Sylvia”.

Per questa sua interpretazione Redmayne ha vinto il London Evening Standard Award e nel 2005 il

London Critics Circle Theatre Award per Miglior Attore Esordiente; ed ha ottenuto la sua prima

nomination all’Olivier Award nel 2005, per Miglior Attore Non Protagonista. Tra i suoi seguenti

impegni teatrali: l’opera di Christopher Shinn, “Now or Later” allestita presso il Royal Court

Theatre, e il ruolo protagonista nell’adattamento dell’opera di Shakespeare “Riccardo II”, che ha

debuttato al Donmar Warehouse, e per il quale è stato premiato con un altro Critics Circle Award.

JUDE LAW (Albus Silente) è un attore premiato con il BAFTA, candidato all’Oscar, al

Tony e all’Olivier Award, che ha lavorato al fianco dei più affermati registi, scrittori e talenti del

nostro tempo. Con una carriera che dura da oltre trent’ anni, costellata di progetti distintivi e

coinvolgenti, Law porta passione e curiosità in ogni sua performance, tanto sul grande schermo

quanto sul palcoscenico, sia che si tratti di progetti ad alto budget, o di produzioni indipendenti. In

aggiunta, attraverso la Riff Raff Entertainment Ltd., Law si è anche affermato come produttore, che

sviluppa da zero nuovi progetti derivanti dal desiderio di intrattenere, sfidare e informare il

pubblico, attraverso una narrazione stimolante e fresca.

Più recentemente, Law ha ricevuto critiche entusiastiche, oltre alla nomination al Gotham

Award per miglior attore, per il ruolo che ha ricoperto nel film di Sean Durkin, “The Nest-

L’Inganno” (2020), in cui recitava al fianco di Carrie Coon. E per la HBO, Law è stato sempre

recentemente elogiato per il suo lavoro nella serie drammatica in sei parti, e dall’innovativo stile

teatrale, “The Third Day” (2020), creata dallo sceneggiatore Dennis Kelly e da Felix Barrett.

Law ha intrecciato all’inizio della carriera, una proficua collaborazione con i compianti

registi Anthony Minghella e Sydney Pollack. Ha interpretato il ruolo di Dickie Greenleaf nel

thriller psicologico di Minghella, “Il talento di Mr. Ripley” (1999). Questa iconica performance ha

portato a Law le nomination al Golden Globe e all’Academy Award e il BAFTA Award come

miglior attore non protagonista. Minghella ha poi rivoluto Law nel film sulla guerra del 2003,

“Ritorno a Cold Mountain”, che gli ha portato le nomination all’Oscar, al Golden Globe e al

BAFTA nella categoria miglior attore; e poi ancora in “Complicità e Sospetti” (2006). Law ha

anche recitato in diversi film diretti da Martin Scorsese, tra cui “The Aviator” (2004) e “Hugo

Cabret” (2011), e da Steven Soderbergh in “Contagion” (2011) e “Effetti Collaterali” (2013).

I film in cui ha recitato Law, hanno collettivamente incassato miliardi di dollari al

botteghino mondiale. Apportando profondità al suo lavoro, non importa quanto grande o piccolo sia

il progetto, Law ha ricevuto una nomination al Golden Globe per il suo ruolo protagonista nel film

di fantascienza di Steven Spielberg, “A.I. Intelligenza Artificiale” (2001), ed era parte del cast all-

star del film di Wes Anderson, “The Grand Budapest Hotel” (2014), che ad oggi è il film del regista

che ha incassato di più. Law ha interpretato Albus Silente in “Animali Fantastici- I crimini di

Grindelwald”, il secondo film del franchise ambientato nel Wizarding World creato da J.K.

Rowling, che ha incassato oltre 650 milioni di dollari nel mondo. Ha anche interpretato il Dr.

Watson, al fianco di Robert Downey Jr., nel franchise di Guy Ritchie, “Sherlock Holmes”, i cui

primi due film hanno superato entrambi i 500 milioni di dollari nel mondo, il che ha contribuito a

rafforzare la carriera cinematografica internazionale di Law.

Tra gli altri suoi crediti cinematografici: il film di Andrew Niccol, “Gattaca- La Porta

dell’Universo” (1997); il film di Clint Eastwood, “Mezzanotte nel giardino del bene e del male”

(1997); il film di David Cronenberg, “EXistenZ” (1999); “Era mio padre” di Sam Mendes (2001);

“Il nemico alle porte” di Jean-Jacques Annaud (2001); “Closer” di Mike Nichols (2004); il film di

Charles Shyer, “Alfie” (2004); “Sky Captain and World of Tomorrow” di Kerry Conran (2004), che

Law ha anche prodotto attraverso la Riff Raff, “I Heart Huckabees- Le strane coincidenze della

vita” di David O. Russell (2004); “Tutti gli uomini del Re” di Steven Zaillian (2006); “L’Amore

non va in vacanza” di Nancy Meyers (2006); “Sleuth- Gli insospettabili” di Kenneth Branagh

(2007), che ha anche prodotto attraverso la Riff Raff; “Un bacio romantico- My Blueberry Nights”

di Wong Kar-wai (2007); “Anna Karenina” di Joe Wright (2012); “Black Sea” di Kevin Macdonald

(2014); “Spy” di Paul Feig (2015); “Genius” di Michael Grandage (2016); “Vox Lux” di Brady

Corbett (2018); “Captain Marvel” di Anna Bowden e Ryan Fleck (2019), e il film di Reed Morano,

“The Rhythm Section” (2020).

In veste di produttore, la Riff Raff Entertainment di Law, ha un accordo di esclusiva con la

New Republic Pictures di Brian Oliver, e di recente ha terminato le riprese di “True Things”,

adattamento cinematografico del libro di Deborah Kay Davies, True Things About Me, che in

principio era stato opzionato dallo stesso Law e da Ben Jackson. Prodotto anche da Ruth Wilson,

The Bureau, BFI & BBC Films e diretto da Harry Wootliff, il film vede protagonisti la Wilson e

Tom Burke. La Picturehouse Entertainment ha acquisito i diritti di distribuzione e lo ha lanciato nel

2021 in Gran Bretagna e Irlanda. La Riff Raff ha inoltre vari progetti televisivi e cinematografici, in

diverse fasi di sviluppo.

Nel 2016 Law ha fatto il suo debutto televisivo, recitando nel ruolo dell’arcivescovo di New

York, Lenny Belardo, nella serie limitata HBO acclamata dalla critica diretta da Paolo Sorrentino

“The Young Pope”. Per la sua performance, è stato candidato al Golden Globe nella categoria Best

Performance by an Actor in a Limited Series ed ha vinto il premio Fondazione Mimmo Rotella

durante il Festival del Cinema di Venezia. Nel 2020, Law è tornato a lavorare con Sorrentino

riprendendo il ruolo che intanto è diventato Papa Pio XIII, nel sequel della serie “The New Pope”,

in cui Law oltre a recitare al fianco di John Malkovich è stato anche produttore esecutivo.

Sul versante teatrale, Law è altrettanto stimato. Nel 2010, per la sua eccezionale

interpretazione in ”Harriet” è stato onorato con il Critics’ Circle Theatre Award per

Best Shakespearean Performance, oltre che con il South Bank Show Award e il Falstaff Award per

Miglior attore protagonista. Nel 2009, ha stupefatto il pubblico e la critica nel ruolo protagonista

nell’ “Amleto” per il quale ha ricevuto diverse candidature: al Tony Award come miglior attore

protagonista; al Drama Desk Award per Miglior Interpretazione, al Drama League Award ancora

per Miglior Interpretazione, all’ Outer Critic’s Circle come miglior attore protagonista, e al

Laurence Olivier Award come miglior attore protagonista. Nel 1995, Law è stato premiato con il

Theater World Award per la sua performance in “Indiscretions”, ruolo che gli è valso la candidatura

al Tony Award per miglior attore protagonista. Tra gli altri suoi crediti teatrali, “Obsession” (2017),

“Henry V” (2013), l’opera candidata al Laurence Olivier Award, “Anna Christie” (2012), “Dr.

Faustus” (2002), “Tis Pity She’s a Whore” (1999), la premiata opera di Ian Charleson, “Ion” (1994),

e “Les Parents Terribles” (1994).

Prossimamente, in autunno Law sarà in “Peter Pan & Wendy” diretto da David Lowery, nel

quale interpreterà Capitan Uncino. Attualmente è impegnato nelle riprese di “Firebrand”, in cui

recita al fianco di Alicia Vikander, con la regia di Karim Aïnouz e la produzione di Gabrielle Tana.

MADS MIKKELSEN (Grindelwald) ha ricevuto la candidatura al BAFTA e all’European

Film Award per “Another Round- Un altro giro” (2020), che ha segnato il suo ritorno nella

cinematografia danese. Questo film è stato il suo secondo impegno nell’universo cinematografico

di Vinterberg, dopo la sua bruciante interpretazione nel ruolo protagonista nel pluripremiato “Il

Sospetto” (2013), che gli ha portato il premio come Miglior Attore al Festival del Cinema di

Cannes. Mikkelsen ha anche recitato nel film di Anders Thomas Jensen, “Riders of Justice”(2020).

Oltre a recitare nella nativa Danimarca, Mikkelsen ha lasciato il segno anche ad Hollywood,

con ruoli protagonista in una variegata gamma di progetti cinematografici. Prossimamente sarà in

“Indiana Jones 5”, (titolo provvisorio). Tra gli altri suoi crediti oltre oceano, “Arctic” (2019),

“Polar” (2019), “Doctor Strange” (2016), “Rogue One: A Star Wars Story” (2016), “Casino

Royale” (2006), “King Arthur” (2004), oltre al ruolo protagonista nella premiata serie “Hannibal”

(2013-2015). Nel 2011, Mikkelsen ha ricevuto l’European Film Award per il suo contributo al

mondo del cinema e nel 2016 ha presieduto la giuria del Festival del cinema di Cannes.

Mikkelsen ha anche avuto ruoli di primo piano in film danesi come “Men and Chicken”

(2015), il successo internazionale candidato all’Oscar “Royal Affair” (2012), e il film di Susanne

Bier, “Dopo il matrimonio” (2006), che è anche stato nominato all’Academy Award. Ha anche

interpretato molti dei classici moderni di Anders Thomas Jensen tra cui, “Adam’s Apples” (2005),

“The Green Butchers” (2003), e “Flickering Lights” (2000). Oltre la carriera sul grande schermo,

tra gli altri suoi crediti televisivi, la serie premiata con l’Emmy Award, “The Unit” (2000-2004).

Mikkelsen si è formato presso la Aarhus Theater’s Drama School, diplomandosi nel 1996, e

la svolta, è arrivata grazie al film d’esordio di Nicolas Winding Refn, “Pusher- L’Inizio” (1996).

La loro collaborazione è poi proseguita con “Bleeder” (1999), “Pusher II- Sangue sulle mie mani”

(2004), e “Valhalla Rising- Regno di sangue” (2009).

EZRA MILLER (Credence) tornerà a breve nel ruolo di Barry Allen, alias The Flash, nel

cinecomic DC, “The Flash”, diretto da Andy Muschietti la cui uscita è prevista a novembre del

2022. Miller è stato visto per la prima volta nei panni di The Flash in un cameo nel film diretto da

Zack Snyder, “Batman v Superman: Dawn of Justice”, seguito poi da un’altra fugace apparizione

nel film di David Ayer, “Suicide Squad- Missione suicida” e poi tra i protagonisti di “Justice

League”, al fianco di Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Ray Fisher e Jason Momoa.

Nel 2016, Miller ha dato vita al personaggio di Credence nel film diretto da David Yates

“Animali Fantastici e dove trovarli”, ruolo che ha ripreso in “Animali Fantastici- I Crimini di

Grindelwald”. L’anno precedente è stato co-protagonista al fianco di Amy Schumer nella commedia

di successo diretta da Judd Apatow “Un Disastro di Ragazza”, ed è apparso nel provocatorio film

indipendente “Effetto Lucifero- The Stanford Prison Experiment”, che è stato presentato al

Sundance Film Festival del 2015 ricevendo ottime critiche.

Miller ha avuto un fortunato debutto cinematografico nello straziante dramma acclamato

dalla critica, “Afterschool”, presentato nel 2008 al Festival del Cinema di Cannes e poi approdato in

molti altri festival internazionali. Per questa sua performance ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra

cui la nomination all’Independent Spirit Award.

Nel 2011 Miller ha affrontato una straordinaria interpretazione nel ruolo protagonista del

film drammatico e inquietante “…E Ora Parliamo di Kevin”, in cui recitava al fianco di Tilda

Swinton e John C. Reilly per la regia di Lynne Ramsay. Il film è stato presentato al Festival del

Cinema di Cannes, ed era in corsa per la Palma d’Oro. Per questa sua interpretazione è stato

candidato al British Independent Film Award nella categoria Miglior Attore non Protagonista, ed ha

ottenuto una nomination al Critics Choice Award per Miglior Giovane Attore. Ha poi recitato al

fianco di Ellen Barkin, Ellen Burstyn, Kate Bosworth, Demi Moore e Martin Landau nel film

diretto da Sam Levinson “Another Happy Day”, presentato nel 2011 al Sundance Film Festival.

Dopo questi due film Miller è stato premiato con il Trofeo Chopard come Attore Maschile

Rivelazione al Festival del Cinema di Cannes del 2012. Uno dei premi più ambiti tra tutti i festival,

il Trofeo Chopard Trophy celebra il giovane attore più talentuoso dell’anno.

Più tardi, nel 2012, Miller era al fianco di Emma Watson nell’acclamatissimo film

adolescenziale “Noi Siamo Infinito”, per il quale è stato premiato con il Chlotrudis e con il Boston

Film Critics Award come Miglior Attore non Protagonista, ed è anche stato candidato all’MTV

Movie Award per Miglior Performance Esordiente.

Tra gli altri suoi crediti cinematografici: i film indipendenti “City Island”, interpretato al

fianco di Andy Garcia e Julianna Margulies; “Every Day” con Liev Schreiber, Helen Hunt, Carla

Gugino, Brian Dennehy e Eddie Izzard; il debutto alla regia di Bryan Goluboff “Beware the

Gonzo”, e “Madame Bovary”, al fianco di Mia Wasikowska e Paul Giamatti.

Oltre alla recitazione, Miller è un appassionato musicista che si esibisce con la sua band

‘Sons of an Illustrious Father’, quando non è impegnato sul set.

DAN FOGLER (Jacob Kowalski) è un attore vincitore del Tony Award, che spazia con

disinvoltura e ottimi risultati, tra cinema, televisione e teatro.

Tra i suoi prossimi progetti reciterà per Francis Ford Coppola in “The Offer”, una miniserie

sulla realizzazione del venerato film classico “Il Padrino”. Di recente si è anche unito al cast della

serie di successo della AMC, “The Walking Dead”.

Fogler ha dato origine al personaggio di Jacob Kowalski in “Animali Fantastici e dove

trovarli”, ruolo che ha poi ripreso in “Animali Fantastici- I Crimini di Grindelwald”. Ha anche

recitato nel biopic indipendente “Spinning Gold”; in “Love Happens- Qualcosa di Speciale”, al

fianco di Jennifer Aniston e Aaron Eckhart; e nel film di Ang Lee “Motel Woodstock”, al fianco di

Liev Schreiber e Emile Hirsch. È stato anche il protagonista di “Take Me Home Tonight”, al fianco

di Topher Grace, Chris Pratt e Anna Faris, e di “Balls of Fury- Palle in Gioco”, al fianco di

Christopher Walken. Fogler ha ricevuto ottime critiche per la sua performance nel ruolo

protagonista, al fianco di Josh Duhamel in “Scenic Route”, che è stato presentato allo SXSW Film

Festival del 2013. Tra gli altri suoi crediti cinematografici, “Barely Lethal- 16 anni e spia”, al fianco

di Samuel L. Jackson, e “Tutte pazze per Charlie”, al fianco di Dane Cook e Jessica Alba.

Sul versante televisivo, Fogler era al fianco di Ryan Phillippe e Juliette Lewis nel dramma

della BBC, “Secrets and Lies”, ed era tra i protagonisti della sitcom ABC, “Man Up!”. Fogler ha

anche un ruolo ricorrente nella serie di successo della ABC, “The Goldbergs” ed ha avuto ruoli

guest anche in altre famose serie come “The Good Wife” e “Hannibal”.

Sul fronte del cinema d’animazione, Fogler era parte del cast di doppiatori di “Kung Fu

Panda”, insieme a Jack Black e Jackie Chan, e di “Ortone e il mondo dei Chi” al fianco di Steve

Carell e Jim Carrey. Ha poi recitato al fianco di Seth Green nel film d’animazione prodotto da

Robert Zemeckis, “Milo su Marte”, ed ha doppiato diversi personaggi di “The Guardian Brothers-

Appunti di una Strega in Città”, insieme a Meryl Streep e Zendaya.

Fogler ha fatto il suo debutto alla regia con “Hysterical Psycho”, presentato al Tribeca Film

Festival del 2009. Nel suo secondo progetto da regista, “Don Peyote”, ha riunito un cast che

comprendeva Topher Grace, Anne Hathaway e Jay Baruchel.

Fogler ha esordito a Broadway, dove la sua interpretazione in “The 25th Annual Putnam

County Spelling Bee” di James Lapine gli è valsa il Tony Award nel 2005. Per questo ruolo, è stato

anche premiato con l’Outer Critics Circle Award, con il Lucille Lortel Award, e il Theatre World

Award; con il New York Magazine Culture Award per Miglior esordio teatrale; e con il Drama

Desk Award nella categoria Best Ensemble, condiviso con il cast. Ha ripreso il ruolo nel 2007 per

una tournèe sulla costa occidentale.

Fogler è tornato sui palcoscenici di New York nell’autunno del 2006 nell’opera di Dan

O’Brien, “The Voyage of the Carcass”, diretto da Randy Baruh. In precedenza era stato off-

Broadway e in produzioni regionali, tra cui “Bobby Gould in Hell”, “Joe Fearless”, “Crepuscule”,

“Bridges and Harmonies”, “White Devil” e “Dilettantes & Debutantes”. Fogler ha fatto il debutto

come regista teatrale con un’opera da egli stesso scritta, “Elephant in the Room”, ispirata all’opera

di Ionesco “Rhinoceros”, che è stato presentata nel 2007 al Fringe Festival di New York.

Nel 2018, Fogler ha rilasciato una graphic novel, “Brooklyn Gladiator”. Nel 2016, ha

iniziato un podcast, “Dan Fogler’s 4D Experience”, dove degli ospiti si uniscono a lui per discutere

degli ultimi film che hanno visto… Il tutto in 4D.

ALISON SUDOL (Queenie Goldstein) è un’attrice e musicista di immenso talento,

un’artista a tutto tondo, nel vero senso della parola. Ha interpretato il ruolo di Queenie, dapprima in

“Animali Fantastici e dove trovarli” che nel 2016 ha incassato oltre 814 milioni di dollari nel

mondo; e ha poi ripreso il ruolo in “Animali Fantastici- I Crimini di Grindelwald”, che l’ha riunita

con il regista David Yates e i colleghi di set, tra cui Eddie Redmayne, Dan Fogler e Ezra Miller. Il

film è uscito nel novembre del 2018.

Recentemente è apparsa in “Era Mio Figlio”, scritto e diretto da Todd Robinson, e

interpretato al fianco di Jeremy Irvine, Samuel L. Jackson, Ed Harris e Bradley Whitford. Uscito nel

2020, il film racconta le gesta eroiche dell’Airman Pits Pitsenbarger (Irvine), insignito della

Medaglia d’Onore 34 anni dopo la sua morte in Vietnam.

La Sudol ha fatto il suo debutto in veste di attrice nell’acclamata serie televisiva di Amazon,

“Transparent”, creata da Jill Soloway. In questa multi-premiata serie, interpreta il ruolo ricorrente di

Kaya, un’artista di cui è innamorato Josh, il personaggio interpretato da Jay Duplass. Tra gli altri

suoi crediti televisivi, la serie di Tim Kring e Gideon Raff, “Dig”, per TNT. La serie, in 10 episodi,

segue un agente dell’FBI a Gerusalemme e la sua squadra, mentre stanno indagando su una

cospirazione che va avanti da 2000 anni.

Prima di recitare la Sudol ha avuto una vibrante carriera nel mondo della musica, iniziata

con il nome d’arte di ‘A Fine Frenzy’, che ha debuttato nel 2007 con l’uscita dell’album “One Cell

in the Sea”. Il primo singolo “Almost Lover”, ha esordito al numero 25 della classifica di Billboard

Hot Adult Contemporary Tracks. L’album ha raggiunto il primo posto della classifica di Billboard

Heatseeker, e ‘A Fine Frenzy’ è stata scelta da VH1 come artista ‘You Oughta Know’. “One Cell in

the Sea” ha venduto oltre 300.000 copie in tutto il mondo. Nel 2008 l’album è uscito in Germania,

Austria, Svizzera e Polonia, ed è entrato nella top 30 in tutte queste nazioni. Anche “Almost Lover”,

ha scalato le classifiche di vendita, raggiungendo l’ottava posizione in Germania, la decima in

Svizzera e la quinta in Austria.

La Sudol ha realizzato ad oggi, tre album in studio, un live album e quattro EP, sempre con

il nome d’arte di ‘A Fine Frenzy’, e la sua musica è stata inserita nelle colonne sonore di diversi

progetti cinematografici. In questi anni ha esplorato molte altre sfaccettature della musica, dalla

composizione, all’esibizione live alla stesura dei testi.

Il 2 novembre del 2018, ha pubblicato in modo indipendente un nuovo album “ Moon” EP;

il primo nuovo materiale dopo sei anni. “Moon” EP è stato pubblicato attraverso la Hearth,

un’etichetta discografica fondata dalla Sudol stessa e dalla sua manager di lunga data, Adrienne

Butcher, per pubblicare musica che rispetti appieno le idee dell’artista. A questo album è seguito

“Moonlite”. Entrambi gli album sono stati co-prodotti da Ali Chant (Perfume Genius, PJ Harvey) e

presentano artisti come Clive Deamer e Adrian Utley (Portishead) e John Parish (PJ Harvey). La

Sudol sta attualmente lavorando ad un nuovo album di cui i dettagli saranno annunciati presto.

WILLIAM NADYLAM (Yusuf Kama) è un pluripremiato attore, sia sullo schermo che sul

palcoscenico. Nato a Montpellier, in Francia, è cresciuto in diversi paesi di diversi continenti tra cui

Camerun, Belgio, e l’Isola di Reunion. Frequentava la facoltà di medicina a Parigi, pronto a seguire

le orme del padre, quando decise di dedicarsi alla recitazione.

La carriera di Nadylam abbraccia cinema, televisione, teatro e lirica. Stretto collaboratore di

Peter Brook e Marie Hélène Estienne fin dal 2001, Nadylam ha dato vita ad un indimenticabile

Amleto per il Théâtre des Bouffes du Nord a Parigi, prima di portare questa interpretazione in tutto

il mondo. Durante “Il Flauto Magico” allestito prima al Bouffes du Nord e poi andato in tour dal

2010 al 2012, ha lavorato a stretto contatto con il compositore Franck Krawczyk. La collaborazione

tra questi tre artisti, ha portato alla tournèe di “The Suit” di Can Themba (2012/2014), con la regia

di Brook.

Prima di questo, ha interpretato il ruolo di Rodrigue in “El Cid”, sotto la regia di Declan

Donnellan al Festival d’Avignone prima, e in una tournèe mondiale nei due anni successivi. Ha

interpretato il ruolo protagonista dell’opera di Shakespeare, “Otello” (Théâtre de Liège, 2018), e ha

anche recitato in “Dîner en Ville” (2017), “Go Forth” (NYC 2015/2016), “Bellona Destroyer of

Cities” (NYC 2010), e nel ruolo protagonista di “Candide” (2009/2010), solo per citarne alcuni.

Sul grande schermo Nadylam era recentemente in “A Week in Paradise”. È apparso al

fianco di Matt Damon nel film di Tom McCarthy, “La Ragazza di Stillwater” (2021); al fianco di

Eddie Redmayne e Jude Law in “Animali fantastici- I Crimini di Grindelwald” (2018); al fianco di

Nathalie Baye in “L’Affaire SK1” (2014); e al fianco di Isabelle Huppert in “White Material”

(2009). Tra gli altri suoi crediti cinematografici, “Good Funk”, “Qui e Ora”, “L’Absence”, “Les

Enfants du pays”, “Mille millièmes” e “Mauvais genres”.

Sul versante televisivo, tra i suoi crediti: la prima e la seconda stagione di “Parliament”,

“Trepalium”, “Vital Desir”, “Les Oubliées”, “The Brides of Bourbon Island” e “Murphy’s Law” per

la BBC.

Diversi crediti anche in veste di voce narrante in progetti Operistici, tra questi: l’Opera di

Honneger “Jeanne Au Bucher” andata in scena presso il Festival di Salisburgo, l’Opera di

Mendelsohn “Sogno di Una Notte di Mezza Estate” e l’opera di Schonberg,“A Survivor” allestita

alla Filarmonica di Parigi e presso il Teatro degli Champs Elysées.

Come regista teatrale ha curato l’allestimento dello spettacolo di David Hare, “Stuff

Happens”, di “Edmond” di David Mamet, e di “Qualcuno volò sul nido del cuculo” (“One Flew

Over the Cuckoo’s Nest”).

CALLUM TURNER (Theseus Scamander) ha recentemente terminato le riprese, in un

ruolo protagonista, in “Masters of the Air” per Apple TV+, prodotta esecutivamente da Tom Hanks

e Steven Spielberg. Turner a breve inizierà a girare l’adattamento cinematografico di George

Clooney, de “The Boys in the Boat”.

Di recente era nel cast di “L’Ultima Lettera d’Amore”, adattamento cinematografico dello

sceneggiatore Nick Payne, dell’amato omonimo libro di Jojo Moyes, al fianco di Felicity Jones e

Shailene Woodley. In precedenza Turner aveva interpretato il ruolo di Theseus Scamander in

“Animali fantastici- I Crimini di Grindelwald”.

Nel 2020, Turner ha interpretato il ruolo centrale di Shaun Emery nell’acclamata serie della

BBC, “The Capture”, per il quale è stato candidato al BAFTA Award. Ha anche interpretato il

ruolo di Frank Churchill, l’interesse amoroso del personaggio interpretato da Anya Taylor-Joy, in

“Emma”.

Tra gli altri suoi importanti crediti cinematografici, il ruolo da protagonista nel film di Marc

Webb, “The Only Living Boy In New York”, al fianco di Jeff Bridges e Kate Beckinsale, e il film

indipendente di Adam Leon, “Tramps”, che è stato presentato al Toronto International Film Festival

del 2016. Turner ha anche recitato nel film di John Boorman, “Queen & Country”, al fianco di

Richard E. Grant e David Thewlis; nell’acclamato film di Jeremy Saulnier, “Green Room”; al

fianco di Imogen Poots in “Mobile Homes”, che ha debuttato nella Cannes Director’s Fortnight del

2017; ed ha ricoperto ruoli non protagonista in “Assassin’s Creed”, al fianco di Michael Fassbender

e Marion Cotillard, e in “War & Peace” per la BBC1.

Callum è stato inserito dall’Hollywood Reporter nella lista dei giovani da tenere d’occhio

della prossima generazione, e nel 2014 è stato nominato dai BAFTA come “Breakthrough Brit”,

oltre che “Stars of Tomorrow” da Screen International.

JESSICA WILLIAMS (Lally Hicks) è una comica, scrittrice e interprete di talento che ha

attirato l’attenzione del pubblico televisivo con la sua influente voce costellata di arguzia e singolari

prospettive, attraverso conversazioni sulla cultura pop nei media.

Attualmente la Williams può essere ammirata su HBOMax, in “Love Life”, al fianco di

William Jackson Harper. Negli ultimi anni, la Williams è apparsa nel debutto alla regia di Olivia

