Amministrative: D’Elia (Pd), vincenti se aperti e inclusivi. Ora al lavoro per i ballottaggi

“In questo primo turno di amministrative il Partito Democratico è il partito più votato, e la coalizione di centrosinistra e progressista vince a Padova, Taranto, Lodi e riesce ad essere competitiva dove si presenta aperta e inclusiva.

Colpisce il dato dell’astensionismo, che ci chiama a insistere ancor più nella scelta di apertura e di prossimità, di attenzione alla vita delle persone, ai bisogni reali, nel percorso di rinnovamento di noi stessi e della politica. Rimotivare al voto e tessere alleanze larghe, fatte non solo di accordi tra vertici di partito, ma da reti diffuse e civiche, è la strada per le politiche.

Sapevamo che era un appuntamento difficile. Solo sei dei ventisei capoluoghi al voto erano governati da noi. Tre li abbiamo già vinti, in sedici andremo al ballottaggio. Delle nove candidate sindache sei vanno al secondo turno. Ci sono già belle vittorie di giovani sindaci e sindache. Adesso tutte e tutti al lavoro per i ballottaggi”.

