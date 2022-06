AMG ENERGIA S.p.A.:UGL proclama a Palermo sciopero dei lavoratori per il 7 Luglio

(AGENPARL) – mar 28 giugno 2022 UGL chimici di Palermo rende noto che è stato proclamato lo sciopero dei lavoratori AMG Energia con Sit in presso la sede della Direzione generale giorno 7 Luglio 2022.

“Lo sciopero è proclamato dal sindacato UGL Chimici per l’istituzione del buono pasto come previsto dal CCnl in vigore come convenuto in sede di procedura di raffreddamento davanti al Prefetto della città di Palermo”.

Così dichiara Raffaele Loddo, Segretario provinciale dell’UGL chimici di Palermo.

“Mentre ai lavoratori vengono negati diritti sanciti della Contrattazione Collettiva Nazionale – spiega Loddo – l’azienda Amg Energia provvede a elargire lauti scivoli ai dirigenti che vanno in quiescenza, a promuovere nuovi Dirigenti attraverso procedure concorsuali interne contenenti requisiti di dubbia liceità, o meglio ancora, nelle more della nomina del Direttore Generale, ripartire le deleghe di funzione dello stesso tra neo Dirigenti senza esperienza nella carica, senza motivarne la scelta e con ulteriori emolumenti”.

“Da tempo – stigmatizza il sindacalista – chiediamo che le risorse economiche di questa importante azienda del Comune di Palermo siano utilizzate per il suo rilancio e per la riclassificazione che meritano tutti i lavoratori che contribuiscono al mantenimento di importanti servizi tra mille difficoltà, prima tra tutte le nuove assunzioni necessarie per migliorare ed integrare le tante attività da erogare come da contratto di servizio”.

“Alla nuova Amministrazione chiediamo -conclude Loddo- come fatto alla precedente, di vigilare su quanto avviene nella Società Amg Energia, pronti a dare, come sempre fatto, il nostro fattivo contributo per il rilancio della stessa”.

