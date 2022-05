(AGENPARL) – sab 14 maggio 2022 ALBISSOLA MARINA (SV) : AL VIA LA MOSTRA LOVE SOLDIER RICHARD

Con immenso piacere Alessandro Signori comunica l’inaugurazione della

mostra “LOVE SOLDIER RICHARD” venerdì 20 maggio alle ore 18:00 presso

la Galleria SIGNORI ARTE Corso Bigliati 88 Albissola Marina (SV).

Libera – e gradita – la partecipazione. L’esposizione sarà visitabile

fino al 22 maggio 2022.

Orario: venerdì 20 apertura ore 18:00

21 & 22 10:00-12:30 16:00-19:30

“Concepito nel 2021 da Walter Lepra, Love Soldier Richard, è la prima

opera di una futura serie composta da altri personaggi dedicata alla

tematica dicotomica guerra/pace”.

L’idea, racconta l’artista, parte proprio dall’osservazione di alcune

opere di Street Art sul medesimo tema, che gli hanno anche ricordato

uno dei passatempi preferiti della sua infanzia, quando giocava con i

soldatini di plastica, inventando scenari e azioni di guerra.

Da qui ha rielaborato i lavori dei writers, riproducendo l’immagine

sul muro del soldato che sparava cuori trasformata in un’opera

tridimensionale, volendo mantenere forte e chiaro il suo messaggio

sociale. Un lanciatore di fiamme che invece di usare la sua arma per

scopi bellici sparando un getto infuocato, compie un atto d’amore e di

pace sparando cuori.

Ancora oggi purtroppo in ogni angolo del mondo la piaga della guerra è

una costante. Richard è il soldato che porta amore e rinnova l’iconico

slogan senza tempo, Make love, not war, ivocato oggi più che mai.

www.signoriarte.com

