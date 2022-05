(AGENPARL) – gio 05 maggio 2022 Al Vittoriale degli Italiani tornano i concerti dell’Orchestra

I POMERIGGI MUSICALI

Il 10, 17 e 21 giugno sul palco dell’Anfiteatro affacciato sul lago

Annunciata oggi la nuova rassegna estiva della Fondazione I Pomeriggi Musicali, intitolata “Panorami sonori”, che si terrà tra la sede milanese del Teatro Dal Verme e l’Anfiteatro del Vittoriale degli Italiani: composta da quattro appuntamenti dedicati ai generi musicali meno frequenti nella programmazione istituzionale, oltre i confini del repertorio classico, vedrà tre dei quattro concerti in programma anche sul palcoscenico del Vittoriale.

Il concerto inaugurale del 9 giugno, eseguito in replica venerdì 10 giugno all’Anfiteatro del Vittoriale, sarà diretto dal compositore e violoncellista Giovanni Sollima, che guiderà l’Orchestra nell’esecuzione di pagine proprie, di Purcell e, insieme alla PFM – Premiata Forneria Marconi, in brani del repertorio classico rilette proprio dalla storica band, emblema del rock progressivo italiano. Per l’occasione, la PFM è composta da Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), con Lucio Fabbri (violino, seconda tastiera, cori), Alessandro Scaglione (tastiere, cori), Marco Sfogli (chitarra, cori), special guest Luca Zabbini. Il secondo concerto, in programma per giovedì 16 giugno al Teatro Dal Verme e venerdì 17 al Vittoriale, vedrà sul podio Ryan McAdams e il pianista Alessandro Taverna – pluripremiato interprete internazionale, reduce dall’acclamato debutto all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia – impegnati in un programma monografico dedicato a George Gershwin con il poema sinfonico An American in Paris, la Rhapsody in Blue e il Concerto in Fa.

Infine, martedì 21 giugno debutteranno sul palco del Parlaggio – per seguire poi giovedì 23 giugno al Dal Verme – i festeggiamenti dei 90 anni del più celebre compositore di colonne sonore per il cinema hollywoodiano: John Williams. Sul podio, il direttore ospite principale Alessandro Cadario per un programma “cinematografico” in cui alcune fra le pagine più note di Williams – da Star Wars a E.T. passando per Jurassic Park – sono affiancate a quelle di un altro grande maestro di colonne sonore come Nino Rota per i film Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli e La strada di Federico Fellini.

Si rinnova quindi la felice collaborazione tra l’Orchestra I Pomeriggi Musicali e il Vittoriale, palcoscenico già in passato dei concerti de I Pomeriggi, anche in occasione della grande inaugurazione dell’Anfiteatro nella sua nuova veste in marmo rosso di Verona nel 2020.

Informazioni su costi e vendita di abbonamenti e biglietti sul sito www.ipomeriggi.it, vendita online su www.ticketone.it

Milano, 5 maggio 2022

🔊 Listen to this