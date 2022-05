(AGENPARL) – ven 27 maggio 2022 Al Pala Expo di Marghera la “Giornata Interpeer Veneto 2022”

Raccontarsi e confrontarsi per condividere idee e metodologie. Si svolge oggi al Pala Expo di Marghera la “Giornata Interpeer Veneto 2022”, che accoglie circa 300 persone tra peer, docenti e operatori, di cui 150 studenti. Si tratta di un evento promosso dalla Regione Veneto con al centro la metodologia attraverso cui vengono formati giovani studenti delle scuole superiori che in seguito condividono attività e informazioni con le classi dei compagni più giovani. All’iniziativa ha partecipato in rappresentanza della città l’assessore alla Coesione sociale.

La “Giornata Interpeer” è voluta dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione, nell’ambito del Piano Regionale Prevenzione 2020-2025. Prevede un programma specifico dedicato alla promozione della salute a scuola, anche attraverso la peer education, ovvero una metodologia didattica che si basa su un processo di trasmissione di conoscenze ed esperienze tra i membri di un gruppo di pari, all’interno di un piano che prevede finalità, tempi, modi, ruoli e strumenti ben strutturati.

All’evento sono presenti gli operatori sanitari delle Ulss venete, tra cui quelli della Ulss 3 Serenissima, insieme a docenti e alunni di diversi istituti del territorio. Dopo una mattinata di confronto tra i ragazzi sulle tecniche utilizzate nei loro interventi nei laboratori specifici, il pomeriggio prevede anche le premiazioni delle due iniziative regionali rivolte alle scuole “Smoke Free Class” e “1Km al giorno Educational”, che vedono i ragazzi impegnati per una parte dell’anno scolastico a restare liberi dal fumo e a camminare per almeno un km al giorno insieme ai loro compagni. Ad una delle scuole vincitrici è stato consegnato il premio dall’assessore alla Coesione sociale.

Venezia, 27 maggio 2022

