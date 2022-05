(AGENPARL) – gio 21 aprile 2022 Cordiali saluti,

Valerio L’Abbate

AGRICOLTURA: RICALIBRARE LE POLITICHE COMUNITARIE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

L’intero sistema agroalimentare italiano sta fronteggiando una ‘tempesta perfetta’causata dall’instabilità dello scenario internazionale, sia a fronte della ripresa post pandemia sia per l’invasione russa in Ucraina. Ledifficoltà negli approvvigionamenti energetici e delle materie prime agricolespingono a riaprire il dibattito sulle politiche e sulle scelte compiute a livello comunitario, ad iniziare dalla prossima programmazione sino al 2027 della Politica Agricola Comune. Pur rimanendo nel solco della sostenibilità ambientale, tracciata nelle strategie comunitarie del ‘Green Deal’ e della ‘Farm to Fork’,come ricalibrare dunque le misure affinché vengano assicurate le riserve strategiche di alimenti dell’Unione europea?

Se ne discuterà nel convegno ‘Sicurezza alimentare e politiche agroalimentari’ organizzato dallaFIDAF (Federazione Italiana dottori in Scienze Agrarie e Forestali), in collaborazione con l’UNASA(Unione Nazionale delle Accademie per le Scienze Agrarie), laSocietà Geografica Italianae l’OnorevoleFilippo Gallinella(M5S), presidente della Commissione Agricoltura della Camera.

Ad aprire i lavori dell’evento sarà il prof. Piccardo (UNASA). Seguiranno le relazioni sulla ‘Sicurezza alimentare europea dalla fine della Seconda Guerra Mondiale all’invasione russa in Ucraina’ del dott. Pascale (Accademia della Ruralità G. Avolio), sulla ‘Strategia Farm to Fork: implicazioni per la sicurezza alimentare e l’ambiente” del prof. Olper (UNIMI), le ricadute sull’agroalimentare nazionale con il dott. Scordamaglia (Filiera Italia) e ‘Sicurezza alimentare: vincoli tecnici’ del prof. Mariani (UNIBS).

Alla tavola rotonda, moderata dal dott. Sonnino (FIDAF), parteciperanno invece l’On. Filippo Gallinella,Massimo Giansanti(Agrinsieme),Ettore Prandini(Coldiretti), Ivano Vacondio (FederAlimentare),Sabrina Diamanti(CONAF). Al ministro per le Politiche agricole, alimentari e forestali,Stefano Patuanelli, sono affidate le conclusioni dei lavori.

🔊 Listen to this