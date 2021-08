(AGENPARL) – Roma, 26 ago 2021 – La situzione a Kabul è in continua evoluzione e gli attentati all’aeroporto, nei quali sono morti 12 marines Usa, sono opera dell’Isis-K. Lo ha detto il presidente Biden nel suo discorso alla nazione. Per Biden i soldati americani sono “eroi morti per una missione altruista pericolosa” e assicura “che i responsabili saranno rintracciati e puniti”. L’evacuazione continuerà in tempi brevi per limitare i rischi, “salveremo tutti gli americani”. L’America-ammonisce Biden- “non sarà intimidita”.

