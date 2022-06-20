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ACS, LE NOTIZIE DI OGGI – EDIZIONE N. 106 DI LUNEDÌ 20 GIUGNO 2022

By Redazione
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Redazione

(AGENPARL) – PERUGIA lun 20 giugno 2022

“POSITIVA LA STABILIZZAZIONE DEI PRECARI DELLA GIUSTIZIA, ORA PUNTARE ALL’INCREMENTO DEGLI ORGANICI DELLA FUNZIONE PUBBLICA” – NOTA DI BORI (PD)

“RIMETTERE L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL CENTRO DELLE POLITICHE REGIONALI” – PAPARELLI (PD): “ASCENSORE DEL PALAZZONE, A TERNI, RIPRISTINATO SOLO DOPO MIA INTERROGAZIONE”

“PREVEDERE INTERVENTI CONCRETI PER MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA STATALE 219 PIAN D’ASSINO (GUBBIO), IN PARTICOLARE NEL TRATTO GUBBIO EST – BRANCA” – PULETTI (LEGA) ANNUNCIA INTERROGAZIONE

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL’UMBRIA CONVOCATA PER DOMANI, MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022, DALLE ORE 9.30 – ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONI, MOZIONI E NOMINE 

Fonte/Source: http://consiglio.regione.umbria.it/informazione/notizie-acs/acs-le-notizie-oggi-edizione-n-106-lunedi-20-giugno-2022

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