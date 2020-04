ACCA.D.E. SCUOLA, IL PROGETTO DI E-LEARNING DELLA CITTà METROPOLITANA DI ROMA PER I CENTRI DI FORMAZIONE. ZOTTA: “UNA SPERIMENTAZIONE CHE NASCE NELL’EMERGENZA MA CHE RESTA COME RISORSA PER IL FUTURO”

(AGENPARL) – Roma, 24 apr 2020 – Per venire incontro alle nuove esigenze di studenti e insegnanti derivate dalla chiusura fisica delle scuole per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, la Città Metropolitana di Roma capitale, con il supporto della Società in house “Capitale Lavoro”, ha sviluppato un progetto di didattica a distanza per garantire il proseguimento online dell’attività scolastica. ACCA.D.E. SCUOLA, acronimo di ACCAdemia Digitale E-learning, nasce con l’obiettivo di creare una community dedicata alle attività formative. È rivolta in primo luogo agli studenti e ai formatori dei Centri Provinciali di Formazione Professionale che fanno capo alla Città Metropolitana, ed ha avviato questa settimana le prime lezioni on line con la Scuola delle Energie, Polo Formativo nato in collaborazione con l’ENEA. ACCA.D.E. SCUOLA è costruita sulla piattaforma di e-learning Moodle, la più diffusa al mondo, che prevede una tipologia di apprendimento ibrido attraverso l’uso di strumenti e metodologie attive e collaborative come webinar, aule virtuali, in cui insegnante e allievi possono condividere file, filmati e altri strumenti formativi, e test di verifica, mettendo a disposizione degli allievi tutto il materiale didattico utile per studio e approfondimenti. “E’ un progetto di alto valore, fondato sui migliori e più avanzati modelli e tecnologie e-learning, una sperimentazione accelerata dalle mutate condizioni di vita imposte dall’emergenza Covid, che fonda per il prossimo futuro un progresso permanente per la nostra didattica. Una risorsa a cui attingere anche nelle successive fasi di ritorno alla normalità, che sperimenta in ambiente virtuale, come già avviene fisicamente in molti nostri istituti superiori col modello DADA, i vantaggi della didattica attiva dove gli ambienti sono parte integrante dell’apprendimento e della partecipazione attiva degli studenti nella costruzione del proprio iter scolastico”. Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale.

🔊 Listen to this