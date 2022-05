(AGENPARL) – mar 10 maggio 2022 Quinto giorno di sciopero della fame del consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci contro l’esclusione di gran parte dei comuni del cratere sismico dalla Carta degli aiuti di Stato. Chiesto Consiglio regionale straordinario.

Prosegue per il quinto giorno consecutivo lo sciopero della fame di Pierpaolo Pietrucci, consigliere regionale PD, che sta protestando per l’esclusione di gran parte dei comuni del cratere dalla Carta degli aiuti di Stato approvata dalla Giunta regionale.

“La nuova Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 che individua le aree territoriali contigue che riceveranno benefici mirati per lo sviluppo economico – ha sottolineato Pietrucci – ha visto, a seguito della pandemia, un cospicuo aumento territoriale per accrescere le opportunità di sostegno economico: il tasso di copertura della popolazione abruzzese è quindi quasi triplicato, passando a oltre 720mila abitanti. Ci diremmo soddisfatti se non fosse che il presidente Marsilio non conosce la geografia della regione che amministra, così come disconosce il confronto politico leale e trasparente.

Come ho denunciato, insieme ai colleghi Mariani e Pepe, in tutte le sedi possibili e sin dal novembre dello scorso anno, dal nuovo elenco sono esclusi infatti quasi tutti i Comuni dei crateri sismici, di fatto penalizzando realtà di grande valore produttivo, industriale e aziendale ricadenti nei crateri sismici che non potranno beneficiare della maggiore intensità di finanziamento data dalla Carta degli aiuti. Al contrario, realtà produttive che operano nelle aree agevolate di recente individuazione avranno solo teoricamente delle possibilità agevolative, poiché non hanno risorse disponibili. Non è un caso che nella programmazione sia dell’Umbria che delle Marche, la classe politica al governo di entrambe le regioni ha inserito per intero le aree dei crateri nella Carta regionale degli aiuti”.

Solidarietà al consigliere regionale è giunta sia dai colleghi di coalizione che da molti sindaci delle province di L’Aquila, Teramo e Pescara, che chiedono alla regione di rivedere il documento. Intanto il capogruppo PD, Silvio Paolucci, ha reiterato la richiesta di Consiglio regionale ad hoc.

