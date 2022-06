A Rimini Semenza, Wang Xuelan e Pogosova sono in semifinale

(AGENPARL) – gio 30 giugno 2022

La terzultima giornata degli STAG European Veterans Championships è stata dedicata integralmente ai singolari, che hanno allineato alle semifinali tutti i tabelloni femminili e gli Over 70, Over 75, Over 80 e Over 85 maschili.

La bella notizia è che l’Italia ha conquistato tre medaglie grazie a Cristina Semenza, Wang Xuelan (a destra nella foto) e Rita Pogosova, che si sono qualificate al penultimo turno.

Nell’Over 50 Semenza ha battuto per 3-0 (11-3, 11-3, 11-4) la svizzera Kathrin Arnhold, 3-1 (11-2, 8-11, 11-1, 11-4) la spagnola Svetlana Skobkina e 3-2 (6-11, 11-5, 11-5, 7-11, 11-6) la slovacca Petronela Badurova e sabato alle 11,30 affronterà la tedesca Olga Nemes, testa di serie n. 1 e campionessa in carica.

Nella stessa categoria Wang ha superato per 3-0 (11-9, 11-5, 11-6) la svedese Annie Blomqvist, 3-1 (11-6, 11-2, 8-11, 11-4) la bulgara Katalina Gatinska, n. 2, e 3-0 (11-3, 11-7, 11-5) la polacca Elzbieta Kaberuk e sabato alle 11,30 sarà opposta alla polacca Dorota Borkowska.

Nell’Over 70 Pogosova ha prevalso per 3-1 (6-11, 11-9, 11-3, 11-7) sulla tedesca Monika Hussmann, 3-0 (11-6, 11-9, 11-4) l’austriaca Waltraut Weiss e 3-0 (11-8, 11-8, 12-10) l’ungherese Eva Magyar, n. 2, e sabato alle 11,30 sfiderà l’irlandese Teresa Devaney.

Sono state eliminate nei quarti nell’Over 40 Katja Milic, per 3-1 (2-11, 11-7, 5-11, 2-11) dalla finlandese Marina Donner, n. 1, nell’Over 45 Francesca Avesani, per 3-2 (11-5, 7-11, 17-19, 11-7, 7-11) dalla tedesca Sabine Neldner, e nell’Over 60 Valia Naidenova Vassilieva, per 3-2 11-8, 6-11, 11-9, 10-12, 6-11) dalla polacca Dorota Paluch, e Franca Silvestri, per 3-0 (4-11, 2-11, 5-11) dalla slovacca Valentina Popova.

In campo maschile è uscito nei quarti nell’Over 80 Aldo Donda, per 3-0 (3-11, 7-11, 13-15) contro il tedesco Siegfried Lemke.

Domani mattina si giocheranno gli ottavi dell’Over 40, Over 45, Over 50 e Over 55. Degli italiani saranno impegnati alle 9,30 nell’Over 40 Nicola Di Fiore contro l’ungherese Levente Lukacs al tavolo 2, Vincenzo Delli Carri contro Giovanni Maria Falcucci al tavolo 4 e Marco Rigo contro Valentino Piacentini al tavolo 8, nell’Over 45 Claudio Sassi contro il lituano Gintautas Juchna al tavolo 11, Vladislav Sorbalo contro il francese Stephane Quain al tavolo 12 e Fabio Mantegazza contro il turco Saim Polatkan al tavolo 15 e nell’Over 50 Alessandro Bisi contro il francese Gregory Goedaer al tavolo 22 e alle 9 nell’Over 60 Fatai Adeyemo contro lo svedese Ulf Karlsson, n. 2, al tavolo 16 e nell’Over 65 Ivan Stoyanov contro il tedesco Manfred Nieswand, n. 1, al tavolo 17 e Roberto Tessari contro lo svedese Christer Larsson al tavolo 19.

Fonte/Source: https://www.fitet.org/news/attivita-internazionale/16536-a-rimini-semenza,-wang-xuelan-e-pogosova-sono-in-semifinale.html