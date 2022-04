(AGENPARL) – ven 15 aprile 2022 Regione del Veneto

ASSESSORE AL LAVORO INAUGURA NUOVO IMPIANTO ALLA

COOPERATIVA FONDERIA DANTE DI SAN BONIFACIO (VR).

“INVESTIMENTO DA 600MILA EURO PER UN MIRACOLO

INDUSTRIALE, RINATO DAL CORAGGIO DEI LAVORATORI”

(AVN) – Venezia, 15 aprile 2022

“Questa realtà produttiva sembra un miracolo. Solo quattro anni fa era destinata a

chiudere a fronte della forte situazione debitoria di Ferroli e la fonderia non era più

ritenuta interessante per nessuno, nemmeno per gli investitori che si erano avvicinati

per comprare pezzi. E invece oggi siamo qui a celebrare la rinascita e il rilancio di una

realtà di eccellenza rinata, grazie alla volontà dei suoi lavoratori che hanno investito

risorse ed energie. Un’azienda che rappresenta un orgoglio e che oggi punta sul

rilancio attraverso un nuovo forte investimento”.

Così l’assessore regionale al lavoro commenta la sua partecipazione iera sera al taglio

del nastro del nuovo impianto di radioscopia e tomografia industria della Cooperativa

Fonderia Dante a San Bonifacio (VR).

Il nuovo impianto è una cabina Gilardoni XE-L HE per la radioscopia e tomografia

industriale su tutti i prodotti della fonderia, quali i dischi freno e caldaie.

L’investimento consentirà di gestire le complessità che in una fonderia che nel 2021 ha

registrato 21,5 mnl di fatturato, in crescita anche nel primo trimestre di quest’anno

grazie all’aumento di vendite in nord America. Forte attenzione ai consumi energetici

e turni lavorativi nel week end per compensare il caro bollette energia, oltre

all’inserimento di nuove competenze rappresentate da giovani ingegneri con la

passione della meccanica sono tra le armi che l’azienda ha messo in campo per

affrontare il mercato.

“Inauguriamo un nuovo impianto di produzione altamente innovativo – ha

commentato ancora l’assessore al lavoro della Regione del Veneto -. Un impianto

voluto dalle grandi case automobilistiche che chiedono sempre maggiori garanzie di

sicurezza e standard qualitativi che la Cooperativa Fonderia Dante sa produrre e che

oggi diventa obbligatorio certificare. Stiamo parlando di un investimento da 600.00

euro di che l’impresa fornitrice, Gilardoni, ha fornito a CFD, sostenendoli con una

