07-04-2022

TornataREGI

• Accesso più rapido alle risorse REACT-EU per i governi UE

• 15% di prefinanziamento per tutti i Paesi UE

• I Paesi UE con il maggior numero di arrivi dall’Ucraina riceveranno immediatamente il 45% del Recovery fund

Giovedì, il PE ha approvato il rilascio immediato di 3,4 miliardi di euro per i Paesi UE che ospitano le persone in fuga dall’invasione russa dell’Ucraina.

Le nuove misure permetteranno un incremento del prefinanziamento iniziale (15% rispetto all’11% previsto originariamente) delle risorse REACT-EU per tutti i Paesi UE. Gli Stati membri che confinano con l’Ucraina (Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia) e quelli che hanno ricevuto un numero di rifugiati equivalente a più dell’1% della loro popolazione nazionale (Austria, Bulgaria, Cechia ed Estonia) possono ottenere immediatamente il 45% (rispetto all’11% previsto) del Recovery fund (senza, al momento, dover presentare alcun resoconto.

Il testo legislativo è stato adottato con 549 voti favorevoli, uno contrario e 8 astensioni.

Contesto

Secondo l’UNHCR (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati), [più di 4 milioni di persone hanno lasciato il paese da quando la Russia ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio](http://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine), la maggior parte delle quali si è diretta verso i paesi limitrofi.

REACT-EU è un pacchetto di misure da 50 miliardi di euro istituito nel 2020 per mitigare gli effetti immediati della crisi COVID-19 in tutta l’Unione.

Prossime tappe

Le regole dovranno ora essere adottate formalmente dal Consiglio UE. Il testo entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Per ulteriori informazioni

[Comunicato stampa – Ucraina: 3,4 miliardi di € di prefinanziamento REACT-EU agli Stati membri che accolgono i rifugiati in fuga dall’Ucraina](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_1961)

[Procedura (EN/FR)](https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0096(COD)&l=it)

Federico DE GIROLAMO

Addetto stampa PE

