25 APRILE, MAGI: INTOLLERANZA IMPEDISCE DI CELEBRARE DEMOCRATICAMENTE LIBERAZIONE

“Le contestazioni e gli insulti rivolti in diverse piazze italiane nei confronti di esponenti di Più Europa, del PD, di IV come nei confronti della brigata ebraica rivelano quanto l’intolleranza e il pregiudizio ideologico impediscano ancora di vivere in modo autenticamente democratico la festa della Liberazione. Proprio questi gesti ci fanno apprezzare ancora di più la riflessione del Presidente Mattarella che ha voluto sottolineare il legame profondo tra la lotta di liberazione dal nazifascismo e l’aggressione russa all’Ucraina”, così in una nota il presidente e deputato di Più Europa Riccardo Magi.

On. Riccardo Magi

Presidente di +Europa

Componente I Commissione Affari Costituzionali

