(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2026 - La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno pubblicato oggi, nei rispettivi siti internet istituzionali, l'avviso per la presentazione delle candidature, ai fini dell'elezione, di dieci componenti il Consiglio superiore della magistratura, così come disposto dall'articolo 104, quarto comma, della Costituzione e dall'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, come modificato dalla legge 17 giugno 2022, n. 71.
Elezione di dieci componenti il Consiglio superiore della magistratura: i siti di Senato e Camera pubblicano l’avviso per la presentazione delle candidature
By RedazioneNessun commento1 Min Read