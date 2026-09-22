(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2026 - 22 settembre 2026 – "Abbiamo interrogato oggi l'Assessore regionale al Lavoro in merito alla crisi che sta interessando la sede torinese di Innovaway. La cessazione della commessa INBIZ, prevista a fine settembre, rischia infatti di determinare un esubero immediato di 30 dipendenti, in gran parte donne con una lunga anzianità di servizio" spiegano i Consiglieri regionali del Partito Democratico Laura Pompeo e Alberto Avetta.
Pompeo – Avetta (Pd): “Innovaway, subito un tavolo di crisi regionale per salvaguardare occupazione e competenze
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