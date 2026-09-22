Il Fegato Etrusco torna a Piacenza. Accesso gratuito alla Sezione Archeologica dei Musei Civici nei giorni del Festival

(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2026 - Archeologica dei Musei Civici nei giorni del Festival*
Il Fegato Etrusco torna a casa. Dopo la prima trasferta dal suo
ritrovamento nei pressi di Gossolengo esattamente 149 anni fa, ovvero il 26
settembre 1877, il prezioso reperto, unico al mondo, rientra a Palazzo
Farnese. Dal 2 maggio scorso il Fegato di Piacenza è stato protagonista
della mostra internazionale "*The Etruscans: From the Heart of Ancient
Italy*", al Legion of Honor Museum di San Francisco, e nelle scorse ore il
direttore dei Musei Civici Antonio Iommelli è partito alla volta della
California per recuperare il prezioso reperto e riportarlo in città.
A salutarne ufficialmente il riposizionamento nella propria teca a Palazzo
Farnese, *giovedì 24 settembre alle 15*, saranno la sindaca Katia Tarasconi
e l'assessore alla Cultura Christian Fiazza, accanto allo stesso Iommelli
che, come avvenne per il viaggio di andata, trasporterà a breve l'antico
manufatto bronzeo adottando misure speciali di cautela e sicurezza (con
scorta armata per tutto il tragitto), nell'apposito contenitore rigido,
climatizzato e sagomato all'interno, dotato di sistemi per il completo e
costante tracciamento.
L'appuntamento di giovedì pomeriggio sarà l'occasione per tracciare un
primo bilancio della prestigiosa vetrina mondiale di cui il Fegato Etrusco
e Piacenza hanno potuto beneficiare grazie all'esposizione in California,
ma anche per inaugurare la speciale *apertura gratuita* – sino alla serata
di domenica 27 settembre – *della Sezione Archeologico-Romana dei Musei
Civici*, visitabile ritirando l'apposito tagliando di ingresso in
biglietteria nei consueti orari: giovedì dalle 15 alle 18, venerdì dalle 10
alle 13 e dalle 15 alle 18, sabato e domenica con orario continuato dalle
10 alle 18.
Gli organi di informazione sono invitati a partecipare.
Al seguente link trovate un video (formato orizzontale, senza grafiche) con
le interviste ad Antonio Iommelli appena prima della partenza per gli Stati
Uniti e a Christian Fiazza:
Mi permetto di condividere nuovamente, per vostra comodità, alcune immagini
del Fegato di Piacenza relative sia alla partenza da Palazzo Farnese sia
all'inaugurazione della mostra a San Francisco.
Le trovate a questo link: